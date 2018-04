Knæskade plager 14-årig: - Jeg forstår ikke, jeg er i finalen

14-årige Emilija Bliucuke trodsede lægernes advarsler og stillede op i semifinalen i talentprogram. Hun er overrasket over at nå finalen.

Den 14-årige fynske balletdanser Emilija Bliucuke har fået en plads i finalen i TV 2-programmet Danmark har talent.

Ti dage før semifinalen lå hun på operationsbordet på Kolding Hospital på grund af en dårlig menisk i højre ben. Hun var blandt de deltagere, der fik flest stemmer, og er klar til finalen.

- Jeg forstår stadig ikke helt, hvordan jeg klarede det, men det gjorde meget ondt. Jeg blev nødt til at tage nogle smertestillende for at lindre smerten, siger Emilija Bliucuke til TV 2/Fyn.

Stadig problemer med knæet

Til daglig danser Emilija Bluicuke ved Danseakademi City Ballet i Odense. Der er ni andre deltagere tilbage, der skal dyste i finalen om at vinde TV 2-programmet.

Selv om den 14-årige odenseaner er klar til finalen, er knæet slet ikke 100 procent klar endnu.

- Knæet har det bedre. Hævelsen er ved at forsvinde, så smerten er også lidt mindre, fortæller det fynske talent.

Trodsede anbefaling fra lægerne

Lægerne sagde til Emilija Bliucuke, at hun skulle holde benet i ro i en måned. Alligevel stillede odenseaneren op i liveshowet.

- Jeg synes bare, at Danmark har talent er en enestående chance, så jeg vil ikke misse den. Derfor valgte jeg at være med alligevel, forklarer Emilija Bliucuke.

Finalenummeret vil tage højde for, at Emilija skal passe på sit knæ. Finalen sendes lørdag klokken 20 på TV 2.

