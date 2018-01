Knap 40 unge fynboer sigtet for distribution af 15-åriges sexvideo

En sexvideo med to 15-årige er blevet delt af mere end 1.000 børn og unge, der nu risikerer at blive dømt for at dele børneporno.

En større, koordineret politiaktion mod deling af børneporno finder mandag sted mod flere end 1.000 børn og unge, piger og drenge.

De sigtes for at have delt en video af to 15-årige, der har sex.

Ifølge Rispolitiet er der i alt 34 sager på Fyn mod unge, der har delt videoen. Men tallet er allerede steget, og måske er det slet ikke færdig med at vokse endnu, forklarer politikommissær Ann Kate Pedersen fra Fyns Politi.

Vores håb er, at den her omfattende og ulykkelige sag kan være med til at rejse en debat om de unges adfærd med de her billeder. For de kan ikke styre det Ann Kate Pedersen, politikommissær, Fyns Politi

- Der er en 37-38 stykker - og det er så dem, vi har lige nu. Det kan godt være, der ender med at komme flere. Vi ved ikke, om det slutter her. I princippet bliver der jo en ny sag, hver gang man trykker send på en video som den her, siger Ann Kate Pedersen til TV 2/Fyn.

Hun fortæller, at en række unge mandag morgen er mødt op på politigården til afhøringer.

- Vi sendte tilsigelser ud i sidste uge og er i dag gået i gang med afhøringerne af de første. Sagerne fordeler sig ud over hele Fyn. Det er unge i 18-20 års alderen, og de fleste er drenge. Jeg vil tro, at kønsfordeligen er 80-20, så der er også piger imellem, siger politikommissæren.

Læs også 19-årig dømt: Delte pornografisk sexvideo af ekskæresten på Snapchat

På landsplan er flere end 1.000 unge sigtet i sagen. Hovedparten af de sigtede har delt videoen et par gange, men der er også enkelte, som har gjort det flere hundrede gange.

Facebook opdager hyppige delinger

Videoen bliver optaget i 2015, hvor to 15-årige nordsjællandske unge har sex. Det bliver optaget af andre unge, der også er i lokalet. De aftaler at holde videoen internt i gruppen, men to af dem deler den alligevel.

Da videoen for alvor begynder at blive delt, foregår det primært på Facebook Messenger. Facebook modtager derfor rapporter om, at to videosekvenser og et billede med seksuelt materiale med personer under 18 år bliver delt hyppigt blandt unge på chat-platformen.

Delingerne foregår frem til efteråret 2017.

Fem gode råd fra Red Barnet: Send eller del aldrig et billede eller en video af andre uden samtykke.

Slet det, hvis nogen sender andres intime billeder til dig.

Stop spredningen. Hvis du har delt, så bed modtagerne om at slette.

Sig fra, og vær med til at skabe en bedre delingskultur.

Søg rådgivning, hvis du selv er blevet ufrivilligt delt, og husk at gemme beviserne.

Facebook adviserer de amerikanske myndigheder, som virksomheden er forpligtet til. Herefter går oplysningerne via Europol til dansk politi, som indleder sagen under navnet Umbrella.

Sagen er forankret hos Nordsjællands Politi, der har arbejdet tæt sammen med Københavns Politi, Københavns Vestegns Politi og det Nationale Cyber Crime Center. Sammen har de koordineret indsatsen, der strækker sig over 11 ud af de 12 politikredse samt Grønland.

Kan få vidtrækkende konsekvenser for de unge

Straffen for at overtræde straffelovens paragraf 235 - distribution af børneporno - kan være hård.

Anklageren vil i hver enkelt sag vurdere, hvilken straf man vil gå efter. Kendes man skyldig i overtrædelse af paragraf 235, kommer det til at fremgå af børneattesten og kan komme til at stå på straffeattesten.

- Den her alvorlige sag, som det er, vil vi gerne bruge til at løfte de unges opmærksomhed på, at de skal lade være med at tage- og dele de her billeder. Både af sig selv og af andre. Det kan få helt uoverskuelige konsekvenser, siger Ann Kate Pedersen.

Læs også 17-årig dømt: Delte pornografisk foto af ekskæresten på Snapchat

Hun forklarer, at ikke nok med at man krænker dem på filmen, så gør sig skyldig i blufærdighedskrænkelse og deling af seksuelt materiale af personer under 18.

Og så er det børneporno.

- De unge anser det ikke for at være børneporno, men bare jævnaldrende der har sex. Men straffeloven siger, at det er børneporno, når det er seksuelt materiale med børn under 18 år. De unge mennesker ser ikke alvoren i det.

Største sag i historien

Ifølge politikommissæren er sagen omfangsmæssigt den største sag indtil nu. Hun håber, at sagen kan få de unge til at indse alvoren i at dele videoer med seksuelt indhold.

- Vi ser det jo desværre temmelig tit, at vi får anmeldelser om deling af seksuelle billeder. Man sender dem til en kæreste, og så er de pludselig delt. Vores håb er, at den her omfattende og ulykkelige sag kan være med til at rejse en debat om de unges adfærd med de her billeder. For de kan ikke styre det, siger Ann Kate Pedersen.

Udover at have voldsomme konsekvenser for ofrene, når sådan materiale deles, kan det også få vidtrækkende konsekvenser for dem, som deler.

- Får du en notering på børneattesten står den der i mindst 10 år. Det betyder, at du ikke kan få job i en børnehave eller blive fodboldtræner. Hvis amerikanske myndigheder får oplysninger om forholdet, kan det også betyde problemer i forbindelse med indrejse i USA. Så det er alvorligt, og det har alvorlige konsekvenser langt ind i fremtiden, siger politikommissær Flemming Kjærside fra det Nationale Cyber Crime Center.