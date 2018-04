Knasende godt Kims-overskud varmer hos naboerne

162 millioner kroner i overskud før skat i Søndersø. Salget steg til 683 millioner kroner.

Når danskerne spiser flere chips og søde sager fra Kims i Søndersø, luner det hos naboerne til virksomheden.

Overskudsvarmen går direkte til Fjernvarme Fyns kunder i Søndersø, og i 2017 betød nyt udstyr, at varmemængden til fjernvarmenettet blev øget, så Kims kunne levere varme svarende til cirka 300 husstandes årlige gennemsnitlige varmeforbrug.

Men det er ikke det eneste, naboerne kan glæde sig over på Nordfyn.

Kims forbedrede endnu en gang sit salg og sin indtjening til gavn for lokale arbejdspladser.

Omsætningen steg fra 667 til 683 millioner kroner, mens overskuddet før skat blev forbedret fra 157 til 162 millioner kroner.

Antallet af medarbejdere steg fra 181 til 185 omregnet til heltidsansatte.

Kims, der også hedder Orkla Confectionery & Snacks Danmark A/S efter det norske ejerselskab, sælger ikke kun chips, men også chokolade og Panda-lakrids.

De nye produkter inden for chokolade og lakrids bidrog til overskuddet og vækst i omsætningen, selv om man for andet år i træk blev ramt af negative valuta-bevægelser på eksportmarkederne, og selv om salget ikke helt levede op til forventningerne.

Flere fede

Ifølge ledelsesberetningen føler Kims et medansvar for, at flere og flere bliver tykkere. Derfor har man fokus på at give forbrugerne sundere valgmuligheder.

Primo 2017 lancerede Kims popcorn med mindre fedt end traditionelle snackprodukter.

Ultimo 2016 stoppede man desuden helt med at anvende palmeolie. Alle produkter friteres fremover udelukkende i solsikkeolie på fabrikken i Søndersø.

Kims bidrager med økonomisk støtte til motionsaktiviteter blandt andet idrætsaktiviteter for børn og unge via projektet Street Handball.

Kims støtter desuden bæredygtig produktion og socialt medansvar.

Virksomheden har blandt andet besluttet, at al chokolade skal være UTZ-certificeret. UTZ er en organisation, der understøtter udviklingen af bæredygtig kakaoproduktion i producentlandene.

Desuden er man i løbende dialog med Nordfyns Jobcenter.

Dialogen med Nordfyns Jobcenter omfatter blandt andet praktikpladsforløb, hvilket har resulteret i ansættelser.