Knep dig selv: Direktør beklager ordvalg

I en mail til Carsten Kudsk bad direktør fra reklame-firmaet Track One, Lars Overby, politikeren om at kneppe sig selv på grund af en strid om 350 kroner. Nu beklager Lars Overby ordvalget.

Direktør for Track One, Lars Overby, beklager sin måde at kommunikere på. Det sker efter, TV 2/Fyn bragte en mailkorrespondance mellem ham og Nyborgpolitikeren Carsten Kudsk (DF). Her skrev Lars Overby blandt andet, at politikeren skulle kneppe sig selv.

- Jeg er ked af, at jeg fik formuleret mig, som jeg gjorde i min mail til Carsten Kudsk. Det var en mail, som blev skrevet i affekt, og det er ikke den måde, som jeg normalt kommunikerer på. Det vil jeg naturligvis gerne beklage, skriver Lars Overby i en mail til TV 2/Fyn.

Uenige om 350 kroner

Han og Carsten Kudsk var blevet uenige om en regning for foliering af politikerens bil.

Track One var hyret til at sætte domænenavnet "Kudsken.dk" op på begge sider af den blå kassevogn, som Carsten Kudsk har købt til sin valgkampagne til det kommende folketingsvalg, men da regningen skulle betales, var fakturaen ifølge politikeren steget med 350 kroner i forhold til aftalen.

- Mailen blev skrevet i vrede over, at Carsten Kudsk løb fra en klokkeklar aftale, ligesom han selv bar brænde til bålet ved at sende en mail, som i sin form var grænseoverskridende. Det blev jeg stødt over, men jeg fortryder selvfølgelig, at jeg ikke nåede at tælle til ti, inden jeg sendte min mail, skriver Lars Overby.

00:08 Carsten Kudsk er rystet over mailen, der blev sendt fra Lars Overby. Luk video

Nedenunder kan du læse et uddrag af mailkorrespondancen.

Det var denne mail fra Carsten Kudsk, der fik Lars Overby til at skrive "knep dig selv" til politikeren.

Svaret fra direktør Lars Overby til Carsten Kudsk.