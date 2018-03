Kniv gik gennem låret: 37-årig fængslet i fire uger

Tre mænd var natten til lørdag involveret i et blodigt knivstikkeri i det centrale Odense.

En 37-årig mand blev lørdag eftermiddag varetægtsfængslet i fire uger i et grundlovsforhør i Retten i Odense.

Manden er sigtet for at have stukket en 25-årig mand i låret med en kniv.

Hvad der præcist gik forud for knivstikkeriet er uklart, men vagthavende ved Fyns Politi, Lars Thede, oplyser til TV 2/Fyn, at der formentlig er opstået tumult mellem den 37-årige og den 25-årige.

Tumulten er sket i en 29-årig mands lejlighed i Grønnegade i det centrale Odense.

Da politiet ankom til lejligheden ved 05-tiden lørdag mødte de den 37-årige i opgangen. Han havde blod på tøjet og en kniv på sig. I lejligheden opholdt lejlighedens 29-årige beboer sig. Han havde et mindre knivstik i låret og havde brækket en knogle i den ene hånd.

Til gengæld måtte politiet ud på en køretur for at finde den 25-årige. Ham fandt de på en adresse på Midtfyn. Han var også stukket i låret, men her var kniven gået hele vejen igennem.

