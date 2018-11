Nanna har droppet banken: Knokler i Ikea for at have råd til livet som iværksætter

Når iværksættere skal skrabe penge sammen til at åbne en café, et rengøringsfirma eller noget helt tredje, er det i de fleste tilfælde banken, som betaler.

Faktisk forsøger over 60 procent af danske iværksættere at skaffe penge til deres virksomhed via banken.

Det viser den seneste iværksætterundersøgelse, som er udgivet af Dansk Iværksætter Forening.

Da 26-årige Nanna Sloth Christensen fra Odense ville udleve drømmen som selvstændig tøjdesigner, var det dog ikke banken, hun gik til.

Jeg har brug for at udfordre mig selv hele tiden. Nanna Sloth Christensen, tøjdesigner

- Jeg har ikke kunnet se grunden til at tage et lån, når jeg har haft muligheden for at arbejde, siger Nanna Sloth Christensen.

FEM FACTS OM NANNA - Har en bachelor i fashion design på TEKO - Design and Business University. - Har arbejdet som tjener, pædagogmedhjælper og salgsassistent i tøj-, stof- og legetøjsbutik. - Startede som designer ved herretøjsfirmaet ET AL Design. - Fik vejledning og sparring til at starte som iværksætter ved Stjerneskibet i Odense. - Startede i februar i år sit eget brand og egen virksomhed under navnet Chosen Skin.

Iværksætter og Ikea-medarbejder

Tilbage i januar måned fik Nanna en ny arbejdsuniform.

Valget faldt på Ikeas velkendte gul- og blåstribede t-shirt.

- Det har altid været vigtigt for mig at tjene penge, fordi jeg gerne vil have frihed til at gøre nogle ting. Nu elsker jeg for eksempel at rejse. Og så har min uddannelse som tøjdesigner også været dyr, fordi jeg selv har skullet betale for materialer til tøj, når vi har haft eksaminer.

Der er flere grunde til, at valget faldt på Ikea.

Her kunne Nanna blandt andet få en deltidsstilling, så der stadig er mulighed for at arbejde på kollektionen og tage årlige ture til Vietnam, hvor tøjet bliver produceret.

- Jeg har brug for at udfordre mig selv hele tiden. Og så har jeg behov for at være et sted, hvor jeg er glad for at komme. For det er selvfølgelig hårdt at skulle afsted, hvis jeg er godt i gang med min kollektion.

- Men når det er noget andet, jeg er glad for, så er det ikke lige så hårdt, siger Nanna Sloth Christensen.

Læs også Små virksomheder dør som fluer: To fynske brødre har fundet opskriften på succes

01:13 Nanna fortæller, hvordan hendes tøjkollektioner bliver til. Video: Jonas Bertelsen Luk video

Der er selvfølgelig mange ting, jeg går glip af, og det er min egen skyld. De ekstra vagter beder jeg jo selv om. Nanna Sloth Christensen, tøjdesigner

12 timer bliver til 45 timer

I Ikea er Nanna ansat på en 12 timers-kontrakt.

Alligevel ender timetallet ofte med at overstige en fuldtidsstilling - og så står der pludselig 45 timer på vagtplanen.

- Fordi jeg har brug for timerne, siger jeg meget impulsivt ja tak til ekstra vagter. Så skal jeg hurtigt have arrangeret tingene anderledes. Der er selvfølgelig mange ting, jeg går glip af - eksempelvis messer, hvor jeg kunne komme ud og fremvise og sælge mit tøj - og det er min egen skyld. De ekstra vagter beder jeg jo selv om.

Et højt timetal har da også været nødvendigt.

Indtil nu har det kostet omkring 120.000 kroner for Nanna at realisere drømmen om at blive selvstændig tøjdesigner.

Pengene er gået til alt fra oprettelse af virksomhed og hjemmeside til materialer og produktionen af tøjet.

- Jeg har altid været meget sparsommelig og god til at spare op. Generelt har jeg ikke haft det så godt med at bruge mange penge, men lige netop mit eget projekt har ikke været bange for at skyde penge i, fordi jeg vil det så meget, siger Nanna Sloth Christensen.

00:36 Hør Nanna besvare spørgsmålet: "Hvordan har du tid til et liv ved siden af?" Video: Jonas Bertelsen Luk video

Gør aldrig noget halvt

Nogle gange er det ikke helt nemt at skulle jonglere to fuldtidsjob med et socialt liv, som både består af veninder, kæreste og familie.

Men så blinker både Nannas og lederens alarmklokker rødt.

- Så kan jeg godt mærke, at jeg lige skal passe lidt på. Jeg har heldigvis også en sød leder ude i IKEA, som siger: "Nu slapper du lige lidt af"!

Passionen for tøjet kan Nanna dog ikke skrue ned for, og så ville det måske være oplagt at skrue ned for løbehastigheden i Ikea.

Men også dét har hun svært ved.

- Når jeg er et sted, så går jeg 100 procent ind i det. Jeg kunne aldrig finde på at være et sted og så lalle rundt og være ligeglad. Jeg er 100 procent til stede. Sådan kan jeg bare bedst arbejde, siger Nanna.

Så indtil Ikea kan lægges på hylden, må hun løbe lidt stærkere end de fleste.

- Man siger - i min brance - når man går selv, at der vil gå mellem tre til fem år, før man har overskud i virksomheden. Så jeg satser på tre år. Gerne to, siger Nanna Sloth Christensen.