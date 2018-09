Knud truer Fyn: Fraråder kørsel med vindfølsomme køretøjer

Stormen Knud havde ifølge morgenens vejrudsigter egentlig planlagt at gå udenom Fyn, og selvom det langt fra er her i Danmarks midte, at stormen har bedst fat, får den alligevel konsekvenser for den fynske eftermiddagstrafik.

På både Svendborgsundbroen og Storebæltsbroen advarer Vejdirektoratet mod den kraftige blæst.

- Lige nu er det broerne, der giver de største udfordringer. Ud over Øresundsbroen fraråder vi også vindfølsomme køretøjer at krydse Sallingsund- og Svendborgsundbroen, siger Ruben Bay-Madsen, vagthavende ved Vejdirektoratet, til TV 2.

Vejdirektoratet forventer først, at vinden aftager ud på natten eller tidligt lørdag morgen.

Sund og Bælt har frem til klokken 14 fredag advaret vindfølsomme køretøjer mod at passere Storebælt på grund af storm, men advarslen er nu ophævet.

Læs også Stormen Knud strejfer Fyn

Vagtchefen fortæller til TV 2, at man nu udelukkede advarer mod kraftig sidevind.

Uvejret ser ud til at ramme hårdest i Nord- og Vestjylland. Særligt Nordjylland er præget af færgeaflysninger.

Stormen, der har fået navnet Knud, kan ende med at blive den kraftigste septemberstorm i 30 år.