Knuste ølflasker har spærret tilkørsel på motorvejen

Hvis du skal på Fynske Motorvej, skal du ikke regne med at komme ad tilkørsel 50 ved Det Nye OUH lige foreløbigt.

Tilkørsel 50 er spærret, fordi der ligger en masse tomme ølflasker, der er røget ud af læsset på lastbilen af en uheldig vognmand, oplyser Fyns Politi.

Læsset var ikke sikret nok og i svinget, hvor det krænger mest, er ladningen med ølflasker røget ud af vognen, fortæller vagtchef for Fyns Politi, Steen Nyland.

- Han er sigtet for ikke at have læsset suret ordentlig fast, og det udløser en bøde, siger vagtchefen.

Potentielt farligt oprydningsarbejde

Vognmanden holder stadig derude, selvom han i princippet kan køre videre, men oprydningsarbejdet er knapt nok gået i gang endnu.

Lige der, hvor oprydningsarbejdet skulle foregå er der nogle lavthængende højspændingsledninger. Og det giver problemer for især den kran, der skal bruges under oprydningen.

- Vi afventer en el-kyndig, der kan sige, om det er sikkert under højspændingsledningen. Hvis det ikke er, skal de finde ud af, hvad for nogle foranstaltninger, vi skal tage for at kunne rydde op, siger vagtchef Steen Nyland.

Derfor tør vagtchefen heller ikke gætte på, hvornår oprydningsarbejdet er færdigt.

Tilkørslen er derfor spærret med skilte, og man skal bruge tilkørslerne lige før eller efter, hvis man skal på motorvejen.