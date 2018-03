Spor åbne på Fynske Motorvej: Nyt uheld ved Ejby

Tirsdag morgen var motorvejen spærret i den vestlige retning, fordi en bil var i brand. Et spor er nu farbart, men kort tid efter skete der et uheld i den østlige retning.

Tirsdag morgen er der sket flere mindre uheld på E20 Fynske Motorvej i den vestlige retning. Motorvejens vestgående spor har været lukket efter afkørsel 55, fordi en bil er i brand på motorvejen. Men fra klokken 09.30 er der et spor farbart.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

Fynske Motorvej i vestlige retning igen åben i 1. vognbane. v. afk. 55. Biler i nødspor. Kø. Kør forsigtigt og hold afstand. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 20, 2018

Flere mindre uheld på Fynske Motorvej i vestlig retning efter afk. 55 Årup. En bil i brand. Kø. Kør alternativt af ved afk. 55 og 54. — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 20, 2018

- Bilen brænder stadig, fortæller vagtchefen ved Fyns Politi til TV 2/ Fyn og fortsætter:

- Der er ikke noget om nogle tilskadekomne.

Men ikke nok med det, så er der også sket et uheld i den østlige retning efter afkørsel 56 på motorvejen. Her var der først kun et spor farbart, men nu er det to spor.

Fynske Motorvej i østlige retning åben i 2 spor. Tilkørsel mod øst v. 56 spærret. #politidk — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 20, 2018

Politiet rådede bilister i morgentrafikken om at køre af motorvejen allerede ved afkørsel 53 Odense, 54 Vissenbjerg eller 55 Aarup, hvis de kørte mod Jylland. Bilisterne skulle først køre på motorvejen igen ved tilkørsel 56 Ejby.

Vejdirektoratet oplyser, at bilister skal regne med forlænget rejsetid.

E20 Fynske Motorvej er Spærret efter <55> Aarup i retning mod Jylland pga uheld. Trafikken ledes af ved Aarup. Benyt den faste omkørselsrute, og følg de grønne skilte #dktrafikinfo — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) March 20, 2018

