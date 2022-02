Her kan du købe en hel halvø

Inden Knolden kom på det offentlige marked, var den i en periode udbudt diskret til salg på Jesper Nielsens hjemmeside.

Flere øer solgt

Det er langt fra første gang, at der er en ø til salg i farvandet omkring Fyn. Så sent som i sommer var Langø, der ligger ud for Langeland, til salg. Efter to uger på markedet blev den solgt til ti millioner kroner.

I 2020 blev der af to omgange solgt øer ved Fyn. Først skete det i februar 2020, hvor det var en hel øgruppe, der blev solgt. Bastholmene ud for Assens blev solgt for halvanden million kroner. Der er tale om tre øer, hvoraf den største er Bastholm på 3,5 hektar.

Senere i 2020 blev øen Halmø ved Ærø solgt for lige knap ti millioner kroner efter at have været på markedet i halvandet år.

Her ligger øen