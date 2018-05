Køb lokal mad på nettet: Pølser lavet af gris og en ko, der hedder Katja

Nu kommer Madsamling også til Svendborg. De lokale kan bestille maden på nettet og en gang om ugen hente det og snakke med producenterne.

Det kan være bekvemt at sidde hjemme i stuen ved computeren om aftenen, og lægge en bestilling ind på nogle lokale råvarer. Især når hverdagen hurtig kan blive travl.

Konceptet Madsamling kom i februar til Ringe, og onsdag åbner der endnu et i Svendborg.

- Mange har en udfordring med logistik i en travl hverdag. Men nu får man mulighed for at handle døgnet rundt på nettet, og jeg håber på, at vi ved at gøre det lettere kommer til at se endnu flere handle lokalt. Og at flere får øjnene op for, at vi har rigtig mange lokale dagligvarer og ikke kun specialiteter, fortæller Anne Hjortenberg, der er daglig leder for Byens Gårdbutik, hvor Madsamlingen i Svendborg finder sted.

Konceptet går ud på, at lokale forbrugere skal have lettere adgang til lokale fødevarer én gang om ugen. Men ikke nok med det får forbrugerne også lidt mere at vide om maden, end de måske ellers ville få.

- Her kommer forbrugerne helt tæt på og får en snak med producenterne og kan høre, at den her pølse, den er lavet af en ko, der hedder Katja. Og så får de historien om fødevarerne som er rigtig fine og giver et nærvær, fortæller Anne Hjortenberg til TV 2/Fyn.

Lokalt samlingssted

Kunderne bestiller varerne i forvejen på internettet. På den måde er der faktisk ikke megen kontakt mellem forbuger og producenter.

Men én dag om ugen skal man efter at have bestilt sine varer møde op og hente dem i butikken.

Og det er dér, at Byens Gårdbutik fra klokken 15.30 til 17.30 om onsdagen skal agere som samlingssted.

- Vi tror på, at det er vigtigt med et tættere forhold mellem forbrugerne og producenterne, og Madsamling skaber en rigtig god ramme om det, så det bliver hyggeligt og nemt at tage ungerne med, der kan opleve, hvor maden kommer fra, siger Anne Hjortenberg.

- Hver uge, når der er opsamling, så er det producenterne selv, der står og udleverer varerne.

For Lise Rasmussen, der sammen med sin mand driver Høkildegård, som leverer grise, får og køer til Madsamlingen, handler det også om en nemmere måde at få solgt sine varer på.

- Det betyder faktisk, at jeg får en digital platform, hvor jeg kan sælge mine varer fra, som jeg ikke har fået tidligere, siger hun.