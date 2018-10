Fynsk by i offensiv: Køb nu ind lokalt!

Du kan prøve at strikke, bygge med Lego eller bare købe lidt ind.

Handelsmæssigt er det blevet dårligere, fordi der er så mange forretninger der er lukket, fordi folk handler i de store indkøbscentre Svend Sørensen, Assens

Alt sammen på en lørdag i Assens. Byen har nemlig skudt "Sæt pris på din by - køb lokalt"-arrangementet i gang. Det gør den sammen med tre andre byer, der alle vil huske deres borgere på, at man skal handle der, hvor man bor.

- Jeg tænker, at det bliver rigtig godt. Vi har jo landets bedste kunder. Det er vi helt sikker på. De er loyale, og de kommer her, siger Pernille Schreiner, der er formand for Assens Handelstand Forening, og som selv arbejder i den lokale Bog & Idé.

- Men man skal også huske at tænke ud i fremtiden.

00:13 Formanden for Assens Handelstand Forening er ikke bekymret. - Vi har jo de bedste kunder, siger hun. Luk video

Går okay nu - men...

Selvom der er enkelte tomme butikslokaler i Østergade i Assens, så er der lige nu et godt og velfungerende handelsliv ifølge Pernille Schreiner. Men det kan hurtigt vende.

Det kører lige nu, men det hjælper jo ikke, at vi sidder på vores hænder Pernille Schreiner, formand for Assens Handelstand forening

- Det kører lige nu, men det hjælper jo ikke, at vi sidder på vores hænder og siger: "jamen vi har en god by, så sådan fortsætter det nok de næste ti år", fortæller formanden og fortsætter:

- Men der er jo også en fremtid, og den skal vi også huske.

Det er blandt andet webhandlen, der truer de små byers indkomst.

- Men vi kan mere. Vi kan pakke flot ind, og vi har en super god bytteordning, hvor du ikke skal rende på posthuset, og vi er kompetente medarbejdere i alle butikkerne, siger Pernille Schreiner.

Sæt pris på din by - køb lokalt Lørdag den 27. oktober holdes "Køb lokalt"-dag fire steder i Danmark: Holstebro, Hillerød, Assens og Hærvejsklyngen. Det er ambitionen, at hele Danmark skal holde "Køb lokalt"-dag næste år. Bag kampagnen står MobilePay, Marketsquare, Landdistrikternes Fællesråd, De Lokale Ugeaviser, De Samvirkende Købmænd, Dansk Detail og KFI.

Der mangler noget i Assens

Asseneserne er ikke helt enige med formanden for Assens Handelstand Forening, når det kommer til byens udvikling.

- Handelsmæssigt er det blevet dårligere, fordi der er så mange forretninger der er lukket, fordi folk handler i de store indkøbscentre, siger Svend Sørensen fra Assens, der selv handler lokalt.

Harry Lemann har nogle helt konkrete ideer til, hvor man kunne gøre det bedre i Assens.

Vi har mistede nogle ting, og vi har fået nogle andre ting, som vi ikke havde før, som stadig gør det attraktivt at handle i Assens Karen-Margrethe Karkov, Assens

- Vi mangler ostebutik og fiskehandler. Jeg ved godt, at der er fiskevogn, der kommer her en gang om ugen, men jeg kunne godt tænke mig, som Faaborg og andre kystbyer som Bogense, der har sådan nogle fiske- og ostebutikker, siger han.

Også Karen-Margrethe Karkov fra Assens handler lokalt.

- Jeg synes ikke, at det er blevet bedre. Jeg synes bestemt heller ikke, at det er blevet værre. Men det er blevet anderledes. Vi har mistede nogle ting, og vi har fået nogle andre ting, som vi ikke havde før, som stadig gør det attraktivt at handle i Assens, siger hun.

Men hun bliver i Assens, fordi betjeningen er så god i byen.

Men hvad kan Assens egentlig? Her under fortæller Pernille Schreiner lidt om byens muligheder: