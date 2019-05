Fynsk DF-kandidat: København Zoo skal have snablen op af statskassen

København Zoo modtager hvert år en alt for stor andel af de 36 millioner kroner, staten hvert år giver i tilskud til zoologiske anlæg. Det mener Alex Ahrendtsen (DF).

- Alle skal have det samme fra staten. Det er retfærdigt, og så får vi balance i hele Danmark, siger han.

Jeg synes, det er rigtig fint, at der bliver kigget på ordningen, så det forhåbentligt kan blive mere gennemskueligt for os som zoologiske haver. Bjarne Klausen, direktør Odense Zoo

I dag er der stor forskel på, hvor meget de i alt otte anlæg modtager. Kattegatcentret modtager med 1,4 millioner kroner det mindste beløb, mens topscoreren er København Zoo, der får 14,25 millioner kroner fra staten. Odense Zoo modtager statsstøtte for 4,5 millioner kroner.

Står det til Alex Ahrendtsen, bør det i fremtiden være sådan, at alle landets zoologiske anlæg modtager det samme beløb. Dermed ville de otte anlæg modtage 4,5 millioner kroner hver, hvilket ville være en betydelig reduktion for København Zoo, mens tilskuddet til Kattegatcentret ville blive mere end tredoblet.

Odense Zoo ville fortsat få samme beløb som i dag.

Efterlyst gennemsyn

Grunden til, at udspillet for zoologiske anlæg kommer nu, er ifølge Ahrendtsen, at Dansk Folkeparti nu i mere end et år har forsøgt at blive enige med regeringen om en omfordeling af statslige midler til kultur.

- Blandt andre de Konservative har blokeret for det. Dansk Folkeparti og jeg har forsøgt at få balance i kulturpolitikken, blandt andet på museumsområdet. Der er masser af museer på Fyn og i Jylland, der ikke får det, de skal have, fordi pengene koncentreres i hovedstaden, siger Alex Ahrendtsen.

Statsligt tilskud til zoologiske anlæg​​​​​ København Zoo: 14,25 millioner kroner

Den Blå Planet: 4,85 millioner kroner

Odense Zoo: 4,50 millioner kroner

Aalborg Zoo: 3,35 millioner kroner

Givskud Zoo: 3,35 millioner kroner

Randers Regnskov: 2,90 millioner kroner

Nordsøen Ocenarium: 2,50 millioner kroner

Kattegatcentret: 1,40 millioner kroner Se mere

I Odense Zoo glæder man sig over det nye forslag, selvom det umiddelbart ikke kommer til at ændre på størrelsen for det statslige tilskud. Direktør for Odense Zoo, Bjarne Klausen, mener, at det er vigtigt at have fokus på gennemsigtighed.

- Det er svært at sige, om den ordning, Alex Ahrendtsen foreslår nu, er den rigtige. Men jeg synes, det er rigtig fint, at der bliver kigget på ordningen, så det forhåbentligt kan blive mere gennemskueligt for os som zoologiske haver at se, efter hvilke kriterier midlerne bliver tildelt, siger han.

Bjarne Klausen er dog mest interesseret i, at det samlede tilskud bliver øget.

- De zoologiske haver får et meget lille tilskud om året. Lige nu bliver det hvert eneste år reduceret med to procent, og det går ud over vores opgave, hvor vi fortæller om natur og miljø. Den opgave bliver bestemt ikke mindre med tiden, siger han.

Stor forskel på zoologiske haver

Der er en stor forskel på, hvor mange besøgende, landet zoologiske anlæng har. Flere end 1.218.000 personer besøgte i 2018 den københavnske zoologiske have, mens kun 363.000 personer besøgte Odense Zoo.

København har snablen nede i statskassen, det så vi jo med pandaerne. Alex Ahrendtsen, DF

Dermed får Odense Zoo allerede nu et beløb, der svarer til Københavns Zoo, hvis det bliver gjort op på antallet af besøgende.

Men sådan bør det ikke være ifølge Alex Ahrendtsen.

- København har snablen nede i statskassen, det så vi jo med pandaerne. Og så får de virkelig mange penge fra fondene, og det, synes jeg ikke, er rimeligt, siger Alex Ahrendtsen.

For Bjarne Klausen, direktør i Odense Zoo, er det svært at sige, hvordan et nyt system skulle skrues sammen.

- Det er klart, at der er forskel på de zoologiske haver. Der er forskel på, hvor store vi er, hvor mange penge vi har til drift, hvor store grundomkostninger vi har, det afhænger også af vores gæsteantal. Men der er også stor forskel på, hvor stort besøgspotentialet er de forskellige steder, siger han.