Købmand efter brand: Det er værre end jeg troede

Efter en voldsom brand i etagen over Rema 1000 på Skibhusvej natten til fredag troede købmand Ole Ringbo, at han kunne åbne butikken igen lørdag morgen; men det kan vare helt op til fire uger.

En voldsom brand raserede natten til fredag Four Seasons Café i etagen over Rema 1000 på Skibhusvej. Købmand Ole Ringbo troede først, at hans butik var gået stort set fri af skader.

Ganske vist var der sevet masser af vand fra brandslukningen ned i butikken, men det var lykkedes brandfolkene at hindre ilden i at brede sig til underetagen, og Ole Ringbo troede, at han kunne åbne igen lørdag morgen.

Men efter en snak med levnedsmiddelkontrollen er der udsigt til, at han må holde lukket i op til fire uger, fordi loftet er stærkt beskadiget og skal tørres og repareres, før han må åbne butikken.

Kasserer store mængder af varer

Hertil kommer at han er nødt til at kassere større mængder varer, end han havde regnet med. 14 containere er det foreløbig blevet til.

- Det er rigtig mange kilo varer. Pigerne havde ondt i ryggen af at slæbe varer ud, da de gik hjem i går, siger Ole Ringbo.

Alt, der er pakket i plastic, kan bare tørres af for vand; men varer, der ikke er pakket i plastic, kan have fået røg og skal kasseres.

Vores motto er jo ellers: Bekæmp madspild. Og så står vi og smider varer ud, der i princippet ikke fejler noget. Det er lidt skidt; men fødevaresikkerhed frem for alt. Ole Ringbo, købmand, Rema 1000

Det er for eksempel, mel, sukker, brød og grøntsager.

- Vores motto er jo ellers: Bekæmp madspild. Og så står vi og smider varer ud, der i princippet ikke fejler noget. Det er lidt skidt; men fødevaresikkerhed frem for alt.

Selvom Ole Ringbo mener, at mange af varerne ikke fejler noget, vil han ikke tage chancer.

- Vi kan ikke garantere noget, og hvis nogen bliver syge, så falder det tilbage på mig, og den risiko løber vi ikke.

Varer, der er pakket ind i plastic, men som har kort holdbarhed, forsøger Ole Ringbo at flytte til andre Rema 1000-butikker.

- Vi hjælper hinanden, når der sker sådan noget. Det er rart, siger Ole Ringbo.

Forsikringen dækker

Ole Ringbo kan dog trøste sig med, at forsikringen dækker alle omkostninger - de kasserede varer, tabet af omsætning i lukningsperioden, de ansattes løn, og hvad der ellers hører med.

- Jeg har en selvrisiko på 5.000, så det overlever jeg nok, siger han.

Årsagen til branden er endnu ukendt, og politiet regner først med at finde den i løbet af næste uge.