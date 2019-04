Dyrene må ikke fodres: Køerne er tilbage i Munkebo efter dødelig forgiftning

Ved Munkebo Multipark er der blevet hængt tydelige skilte op, hvor der står, at dyrene ikke må fodres. Langfredag blev der nemlig igen sat køer ud på det grønne areal, efter at seks køer døde som følge af en taks-forgiftning i marts. Skiltene skal sikre, at det aldrig sker igen.

- Vi har sammen med kommunen fået sat nye skilte op, hvor der står, at dyrene selvfølgelig ikke må fodres - og det virker jo selvfølgelig meget naturligt for os, men vi har også bare lært, at det selvfølgelig ikke er noget, alle ved, siger Lene Bisgaard Gommesen, som er kvægavler ved Munkebo og ejer dyrene.

Kommunen og kvægavlerne har sat nye skilte op. Foto: Masoud Jafari Pouia

Til dagens arrangement var der dog fokus på de nye kvier, som endelig kom ud på græs igen. Det vakte glæde hos kvægavlerne og de cirka 100 fremmødte gæster.

- Det er dejligt, at køerne er tilbage igen, og det er vi ikke alene om at synes, det kan man jo tydeligt se på alle de fremmødte, der også er her i dag. Det er helt vildt overvældende, siger Lene Bisgaard Gommesen.

Giftigt haveaffald kostede køerne livet

Det var en bunke med haveaffald med taks i, som tog livet af seks køer den 6. marts. Det var et ældre ægtepar fra lokalområdet, som havde smidt haveaffaldet ind i indhegningen i god tro. Men det fik altså fatale konsekvenser for flere af dyrene.

- Vi kan jo se, hvad der desværre kan ske, når land og by de mødes. Hvad der for os på landet er en selvfølge, er ikke nødvendigvis en selvfølge for folk, der bor i byen - og det skal vi selvfølgelig være bedre til at oplyse qua de nye skilte, vi har sat op, siger Lene Bisgaard Gommesen.

Hun kalder episoden den 6. marts for en kombination godhed, uvidenhed og en tanketorsk.

Der kommer til at være dagligt tilsyn med køerne. Derudover fortæller Lene Bisgaard Gommesen også, at folk omkring Munkebo generelt er gode til at holde øje med dyrene.

- Jeg håber ikke, det kommer til at ske igen, og det tror jeg egentlig heller ikke, det gør. Blandt andet på grund af al den omtale, det har fået, siger kvægavleren til TV 2/Fyn.

Taks er en nålebusk, der er giftig for både mennesker og dyr. Ifølge giftlinjen er symptomerne på taks-forgiftning opkast, mavesmerter, diarré og i alvorlige tilfælde muskelsvækkelse og påvirkning af blodcirkulation og åndedræt.