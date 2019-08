Kølig fredag morgen - men sommeren vender tilbage

Efter en række tropevarme nætter er fynboerne fredag morgen stået op til noget køligere vejr.

- Der er lagt op til en dag med noget køligere vejr hen over Fyn, siger Anders Brandt fra TV 2 Vejret, der fortæller, at temperaturen her fra morgenstunden er på omkring 16-17 grader.

De seneste morgener har temperaturen været passeret 20 grader i morgentimerne.

Mere gang i vinden

Fredag når temperaturen op omkring 20-22 grader, og der er derfor ikke tale om en meteorologisk sommerdag, der kræver 25 grader et sted i landet.

- Der er lidt mere gang i vinden - en overgang kan der også komme lidt flere skyer, især ud på eftermiddagstimerne, men så klarer det lidt op igen, siger Anders Brandt.

Der venter til gengæld en weekend, hvor det varme vejr vender tilbage.

Find badetøjet frem

I weekenden kan fynboerne forvente 25-26 grader.

- Har du stadig strandkurven fyldt med badetøj, er det med at få det luftet lidt og så komme af sted med det igen på lørdag, siger Anders Brandt.

Når weekenden er overstået, og kalenderen siger efterår, vender det køligere vejr også tilbage.