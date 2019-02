Op mod 12 grader venter: Kølig morgen bliver til solrig mandag

Lørdagens flotte solskinsvejr sprang godt nok delvist søndag over men ser ellers ud til at fortsætte ind i den nye uge. Dog ser det umiddelbart ud til at blive klart flottest mandag formiddag.

Ugen efter skolernes vinterferie starter ud med en kold mandag morgen, der kan byde på dis og tågebanker. I løbet af natten har det endda været så koldt, at de store veje på Østfyn er blevet saltet præventivt.

- Heldigvis har vi en sydlig vind, der sikrer os en tre-fire-fem graders varme i løbet af morgenstunden, siger Per Christiansen fra TV 2 Vejret.

Efter en kølig morgen brager solen igenne skyerne, og temperaturen når op mellem ni og 12 grader.

- Ja, så kommer solen igen på himlen og varmer kongeriget op, og vi kan igen komme op i nærheden af tocifrede varmegrader, siger Per Christiansen.

Natteregn

Ud på eftermiddagen vender skyerne tilbage, og flere steder vil de have regn med sig. Regnen forventes dog først at falde natten til tirsdag og tirsdag morgen.

Og sådan vil det - mere eller mindre - fortsætte de næste dage også.

- Først hen mod fredag og weekenden går vinden i sydøst, og så stabiliseres vejret på ny, som det ser ud i øjeblikket, fortæller Per Christiansen.

