Kølig og blæsende mandag på Fyn

Blæst, lidt sol og mulighed for byger.

Mandagsvejret kommer til at byde på lidt for enhver. Helt sikkert er det dog, at det bliver ganske blæsende.

- Til gengæld bliver det også mest tørt. Det er luft fra vest og nordvest, der strømmer ned over Danmark – og det bliver med en stedvis hård vind især over det nordlige Fyn, siger TV 2 Vejrets Thomas Mørk.

Læs også Blæsende og grå søndag med lille chance for solskin

Meteorologen fortæller, at blæsevejret kommer til at fortsætte hele dagen. Men samtidig bliver der også mulighed for at se lidt til solen – i hvert fald indimellem.

- Der vil være lidt drivende skyer på himlen, men med den vind, der er, så bevæger de sig egentlig ret hurtigt forbi, siger vejrværten.

Sidst på eftermiddagen kan der komme enkelte byger. Men heldigvis gør det samme sig gældende for de regnbyger, der eventuelt måtte komme.

- De er ret hurtigt overstået, for der er rigtig god fart på vinden, siger Thomas Mørk.

Temperaturen kommer i løbet af dagen til at ligge på omkring 14 grader over hele Fyn.

Ud på aftenen bliver vejret fortsat mest tørt og med temperaturer på 11-12 grader.