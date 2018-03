Køreprøver aflyst: Vejrskifte gør trafikken farlig

Fyns Politi har aflyst alle køreprøver mandag formiddag. Vejret er for farligt at køre i.

Skiftet fra minus til plus i vejret betyder, at mandagens trafik er noget mere risikabel end ellers.

Det har fået Fyns Politi til at aflyse alle køreprøver frem til klokken tolv mandag.

På grund af vejret er alle køreprøver i Odense aflyst indtil kl. 12. — Fyns Politi (@FynsPoliti) March 5, 2018

DMI varsler, at et let isslag kan brede sig i det fynske. Mandag morgen kom der nemlig et udbredt snevejr med blæst og snefygning ind over Fyn.

Allerede i de tidlige morgentimer var der flere trafikale problemer rundt omkring i det sydlige Danmark. I Jylland har der fra morgenstunden af været uheld på grund af det glatte føre.

På Vestmotorvejen på Sjælland væltede en lastvogn og gav trafikale problemer, og samtidig appellerer flere myndigheder til trafikanterne om at køre forsigtigt.

Plusgrader i vente

I løbet af mandagen vil dagens snevejr være ovre, og det bliver tøvejr på hele Fyn. Det vil give tåge og lidt småregn flere steder.

Så mon ikke skolevognene igen kører ud efter klokken tolv.

Resten af ugen byder ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) på plusgrader i dagstimerne. Vindene fra syd og sydøst bringer nemlig mildere vejr med sig.

Dog ikke helt uden problemer:

- Det bliver en lumsk uge vejrmæssigt. I dagtimerne kommer vi op på temperaturer over frysepunktet, mens vi i nattetimerne vil komme under frysepunkterne, siger Lars Henriksen fra DMI til Ritzau.

- Det betyder, at al den sne, som er faldet, kan smelte om dagen og fryse om natten. Så vi risikerer at få meget glatte veje. Det skal man virkelig være opmærksom på de kommende dage.