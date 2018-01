Kørselsfusk i B1909: Træner fik skattefrie kørselspenge uden at have kørekort.

Over fire år fik en tidligere træner over 9.000 kroner i skattefri kørselsgodtgørelse fra B1909 til trods for, at han ikke havde kørekort eller kørt kilometrene. Klubben kalder det en fejl.

Mohamad Rahman fra Vollsmose var i perioden 2012 til 2015 fodboldtræner i B1909. Det frivillige trænerarbejde med klubbens børnehold blev honoreret med en skattefri løn blandt andet gennem fiktive kørselspenge. En måde at ordne lønnen på, der ifølge Mohamad Rahman blev bestemt ovenfra i klubben.

- Jeg fik bare at vide dengang, jeg skulle lave en kontrakt, at man har valgt at gøre det på denne måde, og så kommer din indkomst bare fra kørselssedlen, siger Mohamad Rahman.

En gennemgang af Mohamad Rahmans lønsedler fra perioden 2012 til 2015 viser, at han over de fire år har fået udbetalt over 9.000 skattefrie kroner i kørselspenge. Ifølge lønsedlerne stammer disse fra over 2.400 kørte kilometer i trænerjobbet. Men ifølge ham selv, har han aldrig kørt de kilometer, som han er blevet honoreret for med skattefri kørselskroner. Han fik nemlig først kørekort halvandet år efter, at han forlod klubben.

- Jeg har først fået kørekort i starten af 2017, så jeg har aldrig nogensinde kørt bil, mens jeg var i B1909. Jeg havde altid en minibus stillet til rådighed, og så var det en af forældrene eller min bror, der kørte den, siger Mohamad Rahman.

Kort før nytår fortalte Ahmad Abdoh, der er tidligere spiller i B1909, at spillerne i klubben tilbage i 2014 havde en særlig bonusordning, hvor pengene blev udbetalt i form af fiktive kørselspenge.

- Vi blev aflønnet med kørselspenge. Vi skulle skrive et antal kilometer på, som om vi havde kørt fra A til B, at vi havde kørt fra Odense til Horsens for at se en kamp. Det skulle bare passe med bonusbeløbet, sagde Ahmad Abdoh.

Derudover har TV 2/Fyn været i kontakt med flere anonyme tidligere medlemmer fra klubben, der bekræfter, at aflønningen er foregået med fiktive kørselsafregninger.

Skat vil ikke kommentere den enkelte sag, men forklarer, at reglerne for skattefri kørselsgodtgørelse er klare.

- Hvis du har nogle kilometer, du kører for foreningen, kan du få dem dækket. I den forbindelse kræves det, at dem, der udbetaler pengene, fører tilstrækkelig kontrol med, at kilometerne er kørt, siger Lars Kristensen, Funktionsleder, Skat.

Han tilføjer, at man skal køre i egen bil, og det kan man ikke, hvis man ikke har kørekort.

DIF: Det er simpelthen for kreativt

De skattefrie kørselsgodtgørelser til medlemmer uden kørekort bliver mødt af kritik fra Danmarks Idrætsforbund.

- Det hænger jo ikke sammen, det er simpelthen for kreativt, så det skal man selvfølgelig holde op med, siger Morten Mølholm Hansen, adm. direktør, DIF og peger på, at sjusk med skatten er et generelt problem i danske idrætsforeninger.

- Ja, altså der er lige blevet lavet en undersøgelse af Skat, der viser, at der generelt er større problemer i en række af vores klubber omkring skatteforhold. Langt det meste er sjusk, og så er der nogle enkelte tilfælde, hvor de betragter det som decideret snyd, og her er noget af problemstillingen kørselspenge. Så selvfølgelig skal der ryddes op i det. Vi laver vejledninger til vores klubber, og de er ikke til at tage fejl af, så dem skal man læse og overholde, siger han.

Klubben afviser systematiske fupudbetalinger af kørselspenge

B1909 erkender, at der kan være sket fejl i den pågældende sag med udbetalinger til Mohamad Rahman, men afviser, at der i klubben skulle foregå systematiske udbetalinger af fiktive kørselspenge.

- Hvis det er sket, så er det selvfølgelig en procedure, vi skal have ændret, og det kigger vi på i øjeblikket, siger John Andersen, næstformand, B1909.

Han er dog skeptisk overfor forlydender om, at det sket systematisk:

- Det er påstand mod påstand, og det vil jeg godt stille spørgsmålstegn ved, siger han.

John Andersen vil dog have undersøgt, om nogen har fået kørselspenge uden at have kørekort:

- I forhold til at man ikke har et kørekort, så skal vi have tjekket op på det, og så skal vi have ændret vores procedure, siger han.

Det var bare sådan man gjorde

Mohamad Rahman forklarer, at der i foreningen på daværende tidspunkt skulle være et specielt aflønningssystem for nogle udvalgte medlemmer af foreningen. Ifølge ham blev pengene hentet igennem et særligt kreativt kørselsregnskab, hvor fiktive kilometre blev vekslet til skattefrie kroner ved at opfinde “ture” - skrive den ind i et særligt kørselsark - og så give det videre til klubben.

På et eller andet tidspunkt, har du så ikke tænkt, at det ikke var lovligt, det du gjorde?

- Jeg sagde jo ikke nej. Men jeg anderkender også, at jeg har lavet noget forkert. Det vidste jeg også godt i slutningen, men sådan har det foregået hele tiden, så hvorfor stoppe her og nu, siger Mohamad Rahman.

