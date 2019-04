Fartgrænsen var på 50: Kørte 109 kilometer i timen

I denne uge sætter politiet ekstra meget fokus på hastighedsovertrædelser landet over. Allerede på førstedagen blitzede Fyns Politi en bilist, som kørte 59 kilometer i timen for stærkt.

Det var under et tættere bebygget område, hvor man normalt kun må køre 50 kilometer i timen, men her blev bilisten målt til at køre 109 kilometer i timen.

- I denne her uge propper vi lidt ekstra ressourcer ind på færdselsafdelingen - og særligt på hastighedsovertrædelser. Vi laver almindelige hastighedskontroller med laser, og i går havde vi en voldsom overtrædelse med ham, der kørte 109 kilometer i timen. Så det er jo et virkelig godt eksempel på, at vi holder fast og bliver ved man at holde de her kontroller, siger politikommissær Preben Ingemansen til TV 2/Fyn.

I denne uge er der en særlig indsats mod hastighedsovertrædelser. Foto: Ole Holbech

Fra 2012 – 2017 omkom der 416 personer i en trafikulykke, hvor mindst en af de involverede parter kørte for stærkt. I 72 procent af de ulykker var farten en medvirkende årsag til, at ulykken opstod. De sidste 28 procent var farten direkte årsag til, at ulykken blev med dødelig udgang.

Fyns Politi skal være mere fysisk til stede ude på de strækninger, hvor folk kører for stærkt. Som borger kan man også henvende sig, hvis man mener, at der er en vej, hvor folk kører alt for stærkt alt for tit.

- Vi kommer til at være i de fleste områder på Fyn. Typisk fungerer det også sådan, at vi rykker ud på borgerhenvendelser. Ellers har vi med denne her kampagne syv fastlagte målestrækninger, som vi sætter særlig fokus på. Derudover har vi også en masse analyser, som viser, hvor der gennemsnitligt også bliver kørt for stærkt. Der kommer vi naturligvis også til at være, siger Preben Ingemansen.

Laserstråler fanger bilisterne

Fotovognene, som politiet benytter, kan måle hastigheder med 3D-laserstråler, som er monteret med to digitale kameraer med forskellig størrelse af linser. Der er også et fremadrettet kamera i fotovognens forrude, som betjenten kan aktivere, hvis der kommer en bilist eller motorcyklist uden nummerplade foran. Selve laseren i fotovognene måler omkring 75 meter frem. Denne her type fotovogne med 3D-laserstråler er blevet brugt i politiet siden 2017.

Det er de her 3D-laserstråler, som skal fange fartbøllerne Foto: Ole Holbech

Læs også Bad politiet om fartkontrol: 50 bilister snuppet på to timer

En fælles aftale

Den landsdækkende kontrol indgår i rækken af de fælleseuropæiske færdselskontroller. Det er TISPOL, som er et europæisk færdselspolitisamarbejde, der arrangerer indsatsen mod hastighedsovertrædelserne - og det er blevet til et fælles arrangement i denne her uge, hvor der er et helt særlig fælles fokus på hastighedsovertrædelser.

- Det giver en særlig synergieffekt, når alle politikredse har fokus på det samme. Fart er meget farligt, og nye tal fortæller også, at farten spiller en afgørende rolle, når man taler liv og død i trafikken, siger politikommissæren.

Fartgrænse 50 km/t Fartoverskridelse (km/t) Bødetakst (kr.) Klip eller frakendelse 51-59 1000 - 60-64 1500 - 65 2500 - 66-69 3000 Klip i kørekortet 70-79 3500 Klip i kørekortet 80 4000 Klip i kørekortet 81-84 4000 Betinget frakendelse 85-89 4500 Betinget frakendelse 90-94 5000 Betinget frakendelse 95-99 6000 Betinget frakendelse 100 6500 Betinget frakendelse 101- 6500+ Ubetinget frakendelse

Læs også Fartkontrol: 11 klip på en time

Manden der blev blitzet i Faaborg, kan se frem til en bøde på over 6500 kroner samt en ubetinget frakendelse af kørekortet.