Kørte 109 kilometer i timen i Odense - måtte køre 50

Fyns Politi har snuppet en bilist, der kørte 109 kilometer i timen på en strækning, hvor der må køres 50 kilometer i timen.

Målingen er sket torsdag på Sanderumvej i Odense, oplyser politiet.

- Det er fuldstændigt vanvittigt at køre over 100 procent for stærkt. Det tilsidesætter andres sikkerhed fuldstændigt, siger vagtchef hos Fyns Politi Steen Nyland til TV 2/Fyn.

Mister kørekort

Bilisten har fået en bøde på 6.000 kroner.

Derudover skal fartsynderen betale 500 kroner til Offerfonden og får en ubetinget frakendelse af kørekortet.

- Når man kører over 100 procent for stærkt, ryger kortet plus bøden. Så det kommer til at koste ham nogle penge, også til et nyt kørekort, siger Steen Nyland.