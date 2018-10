Farvel til sommervarmen: Kold fynsk morgen med is på forruden

Trods den meget lune og solrige start på efterårsferien i det fynske, så kan mange fynboer fredag morgen risikere at komme ud til en bil med is på forruden.

Det er kun et par dage siden, at vi kunne nyde temperaturer over 20 grader og en overraskende lang løvfaldssommer.

Fredag morgen har der flere steder på Fyn været temperaturer helt nede omkring de en til fire graders varme. Det er ikke helt så koldt som eksempelvis i den sydlige del af Jylland, hvor termometeret har vist temperaturer nede under frysepunktet. Men ikke desto mindre er det stadig en kold morgen fredag i efterårsferien.

Først på dagen fredag vil solen være fremme, men senere vil skyerne rigtig få fat, og der vil blive lidt gråt med enkelte regnbyger hist og her. Temperaturerne komme op på omkring de 13 graders varme.

Lokal frost i Jylland og på Sjælland i nat/ i de tidlige morgentimer målt 2 meter over terræn. Flere steder har sikkert haft is på bilerne, det kan nemlig ske selvom lufttemperaturen i 2 meter ikke har været under frysepunktet. Snart tid til vinterdæk. pic.twitter.com/JRruJv7l7o — DMI (@dmidk) October 19, 2018

En weekend med lidt af hvert

Lørdag vil fynboerne få glæde af solen igen med 15 graders varme, mens søndagen bliver en noget trist affære.

- Lørdag ser ud til at byde på nogen sol de fleste steder i landet, og temperaturerne kan nå op på 14 til 15 grader, siger meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, Dan Nilsvall, til Ritzau.

Natten til søndag bliver det igen mere skyet, og der kan også komme lidt regn. Temperaturerne vil komme til at ligge på 13 til 15 grader.

Nu er det slut med sommer

Ifølge DMI er det efterhånden ved at være så meget efterår, at vi skal indstille os på, at sommeren ikke længere er at finde i det fynske og faktisk heller ikke i resten af landet.

Dermed skal vi kigge langt efter sol og varme resten af året.

- Der kan stadig komme nogle fine dage her i efteråret, hvor man kan komme ud og se de fantastiske farver i naturen, men dagene bliver nok ikke lige så varme, som vi har oplevet den seneste uge, siger Dan Nilsvall til Ritzau og fortsætter:

- Er det varme, man er efter, er man nok nødt til at tage ud at rejse.