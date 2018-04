Kold-hold er videre til finalen i opfinderkonkurrence

Et hold fra Kold Tekniske Gymnasium har sikret sig en finaleplads i Ingeniørforeningens opfinderkonkurrence.

Med en udvikling af en kompressionsstrømpe har tre elever fra Kold Tekniske Gymnasium sikret sig en plads i finalen i ingeniørforeningen IDA's opfinderkonkurrence, "Science Cup".

Trioen Nina Kej, Joachim Snitkjer og Anders Bechager har navngivet deres opfindelse Compress IT. Den skal sikre hurtig behandling, når sportsudøveren pådrager sig en ankelskade.

I en pressemeddelelse skriver IDA om Compress IT: "Når man får en ankelskade, er det vigtigt med hurtig RICE (Risk, Ice, Compression, Elevation). Det er ret svært at lægge den rigtige kompressionsforbinding i sportshallen, på fodboldbanen eller andre steder, hvor skaden opstår, men elevernes strømpe kan bruges af alle og tilpasser foden og benet - inklusiv hævelse og lægger den rigtige kompression".

Dommerne var ikke i tvivl i Kerteminde

Dommerne var ikke i tvivl om udfaldet ved den regionale finale, der blev afviklet hos Kverneland i Kerteminde, fordi "Compress IT har en høj grad af innovation, og idéen har gode muligheder for videreudvikling til andre brugsområder".

Desuden vurderer dommerne, at der er et stort markedspotentiale for produktet, da der er mange amatør-sportsudøvere, der har brug for hurtig og kompetent hjælp, når der opstår en skade.

Kold-trioen skal dyste mod ni andre hold fra resten af landet ved finalen i Science Cup 14. maj i IDA's lokaler i København.

