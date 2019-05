Kold nat afløses af solskinsdag i det fynske

Selvom kalenderen snart siger sommermåned, så tyder alt på, at det fynske vejr ikke har kigget på kalenderen. Natten til onsdag har det nemlig været meget koldt, og nogle steder på Fyn er man stået op til frost.

- Det har været meget koldt i nat, og selvom der ikke har været frost i to meters højde, hvor man normalt måler temperaturerne, så har der været det i græshøjde og på bilerne, siger TV 2 Vejrets Lone Seir.

Nørre Aaby og Odense er nogle af de steder, hvor der har været rim på frontruden af bilen og i græsset.

Heldigvis er vi så tæt på sommer, så solen står tidligt op. Det betyder, at luften bliver varmere og frosten forsvinder. Dermed er det kun de morgenfriske, der begiver sig ud tidligt, der kommer til at få et koldt gys.

- Men det er altså en virkelig fin dag, som vi vågner op til, lyder det fra Lone Seir.

En tør dag med solskin

Selvom dagen starter koldt og blæsende med en svag til jævn vind fra vest og nordvestlig retning, så vil solen skinne over det meste af Fyn.

Der kan i løbet af dagen komme lidt flere skyer rundt omkring i det fynske, hvilket kan komme til at give lidt mindre solskinstimer. Temperaturerne vil komme til at ligge på 12-13 graders varme.

- De fleste prognoser viser, at det kommer til at holde tørt hele dagen. Men jeg kan ikke udelukke, at nogle enkelte af dem (skyerne, red.) kunne finde på at blive store nok til, at de vil dryppe lidt - men langt de fleste i regionerne vil have det tørt hele dagen, fortæller Lone Seir.