Kold og blæsende torsdag – snart falder temperaturen yderligere

Det blæser kraftigt fra morgenstunden over Fyn, og det vil det faktisk blive ved med resten af dagen.

- Det er en syv-otte grader fra morgenstunden, men det er ikke fordi, der sker det helt vilde med temperaturen senere i dag, siger TV 2 Vejrets Andreas Nyholm.

Torsdagen bliver overskyet, og der kan også godt komme lidt regn ud af skyerne.

- Overvejende bliver det tørt, det er dog vigtigt at understrege, siger Andreas Nyholm.

Ud på eftermiddagen kommer der lidt opbrud i skydækket, og vejrværten forventer, at solen bryder gennem det ellers ganske massive skydække på et tidspunkt.

- Men I skal vente lidt, for jeg tror først, at det først sådan rigtig er i eftermiddagstimerne og frem mod aftenen, at det begynder at klare op, siger Andreas Nyholm.

Den højeste temperatur, når solen kommer frem, vil være omkring ti eller måske 11 grader.

Mulighed for nattefrost

Allerede tidligt på aftenen vil temperaturen dog falde igen, og vinden vil dreje, så den kommer fra nordvest.

Og det er ikke nødvendigvis en ændring til det bedre.

- Den vind, der er på vej, er faktisk endnu koldere, så det bliver køligere i morgen, siger Andreas Nyholm.

Ifølge DMI kan temperaturen natten til fredag komme helt ned omkring frysepunktet.