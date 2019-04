Kold og klar morgen giver flot fynsk mandag

Solen kommer til at dominerer himlen mandag.

- Det er helt stille vejr og klar himmel – og det ser ikke ud som om, at det ændrer sig i løbet af dagen. Men prisen for det er altså, at når vi ingen skyer har, og det er klart, så er det altså koldt, siger TV 2 Vejrets Lone Seir.

Derfor har det flere steder på Fyn været frostvejr i løbet af natten, ligesom morgenen har været og er ganske kold flere steder. Vejdirektoratet har da også saltet mange steder på Fyn.

Heldigvis vender varmen tilbage senere på mandagen.

- I løbet af dagen bliver det lunere, og solen har magt på den her tid af året. Vi er nået til den 1. april, og otte grader er i hvert fald sandsynligt der, hvor det bliver lunest, siger Lone Seir.

Blå himmel

Der bliver ikke de store forskelle rent temperaturmæssigt på Fyn i dag. Dog kan der være måske en enkelt grad varmere på nordøen, fordi den smule vind, der er, kommer fra syd.

Ellers bliver dagen præget af solskin fra en blå og mange steder skyfri himmel.