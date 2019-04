Nattefrosten er tilbage: Kold og solrig forårsdag venter

En stjerneklar nat har givet lavere temperaturer på Fyn natten til tirsdag. Flere steder har vi endda været under frysepunktet og har altså haft frostgrader.

Men allerede fra morgenstunden sniger temperaturen igen lige op på plusgrader, og vi kan se frem til en fin og solrig morgen og formiddag.

- I løbet af dagen stiger den, fordi solen skinner næsten uhindret, men det er altså kølig luft, der kommer fra det her nordøstlige hjørne. Til gengæld er det også det, der giver os det her klare vejr, siger TV 2 Vejrets Lone Seir og konstaterer:

- Vi kan ikke få både i pose og i sæk. Så denne gang er det med solskin og lidt køligt.

Temperaturen kommer i løbet af tirsdagen op mellem fem og otte graders varme.

Byger forude

Hvor tirsdagen bliver med klart og solrigt vejr, så kommer der lidt flere skyer på himlen i de næste dage.

- Det ser ud som om, der kan være ganske få byger onsdag og lidt flere byger på torsdag – og måske endda med nogle hvide islæt. Torsdag ser ud til at blive en af de køligste dage, og i hvert fald i nattetimerne er der risiko for, at noget af nedbøren kan slå over i lidt hvidt, siger Lone Seir.

Både natten til fredag og natten til lørdag kan vi få ned til tre graders frost, og vinden vil fortsat komme fra nordøst.

Men frem mod weekenden bliver det igen tørt, og vi ser atter ud til at slippe af med nattefrosten.