Koldere vejr på vej ind over Danmark - men stadig med masser af sol

En koldfront er på vej ned over Danmark, og med den afsluttes en helt utrolig periode med en rekordsen løvfaldssommer over Danmark.

Det sidste pust af den sommerlige varme blæste onsdag op over Danmark og sendte i Odense temperaturen op på 20,3 grader.

Dermed kom løvfaldssommeren til at vare en hel uge. Den slog en lang række varmerekorder og endte onsdag med at give os den næstvarmeste dag målt så sent på året siden 1873.

Koldfront gør det af med den sommerlige varme

Torsdag morgen er en koldfront allerede trængt ind over Danmark fra nordvest. Den giver skyet og diset vejr i de sydøstlige egne, mens en flot opklaring med sol fra morgenstunden allerede har bredt sig ned over store dele af Jylland.

Vejrkort torsdag klokken 6: En koldfront er på vej ned over Danmark og blæser løvfaldssommeren væk. Foto: TV 2/Vejret

Fronten adskiller den varme sommerlige luft, der gav os løvfaldssommer. Den ligger nu over det østlige Europa, mens køligere luft blæser frem mod Danmark fra nordvest.

Kombinationen af de norske fjelde og et nyt stort højtryk sydvest for Danmark betyder dels, at fronten ikke gør meget vejrmæssigt væsen af sig, og den efterfølges af den flotteste klare luft, som giver solrigt vejr.

Solrigt - men meget koldere end de seneste dage

Så var det ikke fordi vi lige har oplevet en uge med helt ekstraordinært flot og varmt oktobervejr, ville vi her midt i efterårsferien normalt have klappet i hænderne over det vejr, vi kommer til at opleve torsdag.

Vejrkort: Sådan bliver vejret torsdag klokken 15 Foto: TV 2/Vejret

Opklaringen fra Jylland breder sig i løbet af dagen til hele landet, men når først Bornholm sidst på eftermiddagen.

Der venter således en solrig dag på en blå oktoberhimmel, som dog kommer til at føles betydeligt køligere, end vi har oplevet i den forgangne uge.

Mange steder i landet vil temperaturen være faldet med seks til otte grader, så vi i stedet for de vante temperaturer omkring 20 grader blot stilles 12-13 graders varme i udsigt i løbet af torsdagen.

Prognose: Temperatur og skydække torsdag klokken 15 Foto: TV 2 / Vejret

Mere almindeligt efterårsvejr venter forude

De kommende dage vil den køligere luft fortsat strømme ind over Danmark fra vestlige retninger.

Det giver perioder med mere skyet vejr og måske også lidt regn.

Først efter weekenden kan rigtig efterårsluft med temperaturer under 10 grader blæse ned over Danmark fra nordvest, og om lidt over en uge har prognoserne tendens til, at betydeligt koldere polarluft kan strømme frem mod Danmark fra nord.