Koldeste dag i flere måneder

Alt tyder på, at lørdag bliver den koldeste dag, vi har haft længe. Men ikke nok med at en kold vind rammer Fyn, så vil der også komme en del regn.

Lørdagens vejr kommer højst sandsynligt til at tvinge mange fynboer til at trække i de lange bukser, en varm trøje og en jakke.

Både TV 2 Vejret og Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, melder om efterårsagtigt vejr på Fyn og store dele af landet, selvom kalenderen egentlig viser sommermåneden august.

Allerede fra morgenstunden kommer der en kold luft ind over landet fra vest og nordvest. Det får temperaturerne til at falde meget, og enkelte steder på Fyn vil der ikke blive meget mere end 15 graders varme.

Ifølge TV 2 Vejret er det første gang i mere end to måneder, at temperaturerne ikke kommer over de 20 grader bare ét sted i landet. Faktisk kan lørdag gå hen og blive den koldeste dag i Danmark siden den 11. maj.

Det bliver en våd lørdag i august. Foto: TV 2 VEJRET

Regnen kommer

Ikke nok med at fynboerne skal have det varme tøj frem fra gemmerne, så skal regntøjet også tages frem og tages på, hvis turen går ud i det fri lørdag.

Der vil nemlig komme en del vand fra himlen i den sydlige del af landet, hvilket betyder, at både Fyn, Lolland-Falster og Sønderjylland får nogle ordentlige skyllere med hagl og torden også.

I nogle perioder vil der dog komme en lille solstråle fra himlen, men det er bare med at nyde den, for den vil højst sandsynligt ikke vare ved, da skyer og regn vil dominerer dagen.

TV 2 Vejret skriver, at der faktisk er risiko for skybrud i den vestlige del af Jylland.

