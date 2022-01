Henrys hjerte gik i stå: Nu bliver hans kollegaer hædret

Fik alarm på telefonen

På et kontor ikke langt fra betonfabrikken Unicon i Odense går hjerteløberalarmen på Rasmus Schmidt Jensens telefon i gang.

- Jeg når lige at overveje et splitsekund, om jeg skal acceptere den, men det gør jeg, og så går jeg over til min kollega og beder ham køre den frem, mens jeg løber ud og henter hjertestarteren, fortæller han.

Da Rasmus Schmidt Jensen når frem til lastbilspladsen, kan han se Allan og Jan, der er i gang med at give Henry livreddende førstehjælp. Han får sat hjertestarteren på Henry, og når at støde to gange, inden ambulanceredderne tager over.

Årets førstehjælper

Den dag i dag er Henry Rosengård Jensen i live. Det kan han takke Jan, Allan og Rasmus for.

I Danmark falder omkring 5.000 personer hvert år om med hjertestop uden for hospitalet. Hvis de får hjertelungemassage, er chancen for at overleve tre gange større.

Derfor uddeler Røde Kors for 31. gang en pris til Årets Førstehjælper, og i år går prisen til Henrys tre livreddere.

Torsdag var generalsekretær for Dansk Røde Kors Anders Ladekarl forbi betonfabrikken i Odense med blomster og en check på 10.000 kroner. Det blev overrakt til modtagerne med ordene:

- Det er en anderkendelse af, at når ting som dette sker, så er det vigtigt, at der er nogen, der gør noget, og man kan aldrig nogensinde gøre noget forkert.

- I gjorde det helt rigtige og er et eksempel for andre mennesker, så hjerteligt tillykke til jer alle sammen.

Det vigtigste er Henry

For de tre prismodtagere betyder det meget at blive hædret og få anderkendelse, men alle er også enige om, at det langt fra er det vigtigste.

- Altså vi er da stolte, men selvfølgelig er vi mere stolte af, at Henry står her nu og kommer tilbage til os, siger Jan Rasmussen.

Hovedpersonen selv, Henry Rosengård Jensen, kan ikke huske noget som helst fra forløbet, i dag er han yderst taknemmelig for den hjælp, han fik.