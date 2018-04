Kom gratis til Odense Sommerrevy

Odense Sommerrevy uddeler et begrænset antal, næsten gratis, billetter til byens studerende. Eneste betaling er et udfyldt spørgeskema.

Når de lyse aftener bliver længere, fuglene flittigt kvidrer om morgenen, og solen får temperaturene til at stige, er det tid for revyer.

I år er naturligvis ingen undtagelse, men som noget helt særligt kan studerende grine af Bodil Jørgensen, Niels Olsen og Vicki Berlin helt uden at skulle have dankortet op af lommen.

Odense Sommerrevy uddeler nemlig næsten gratis billetter til byens studerende.

- Vi er rigtig glade for, at vi har mulighed for at kunne give lidt igen til Odenses studerende, siger revydirektør Lars Arvad.

I år spiller Bodil Jørgensen, Niels Olsen, Lars Arvad, Thomas Mørk og Vicki Berlin med i sommerrevyen. Foto: Odense Sommerrevy

For at få fingrene i en gratis revy-billet, skal der dog lige udfyldes et spørgeskema.

- Udover at invitere de studerende ind til revy, har vi udarbejdet en lille undersøgelse, som kan gøre os

klogere på, hvad ungdommen i dag tænker om revy, men som også giver os nogle ideer til, om der skal tages

yderligere tiltag, således at vi kan favne alle aldersgrupper. Vi mener selv, at revy henvender sig til alle med

dets muntre og folkelige tag på dagligdagen og aktuelle problematikker, men hvad mener de unge, spørger revydirektør Lars Arvad.

Sådan gør du

Når spørgeskemaet er udfyldt kvitterer Odense Sommerrevy med en billet til revyen den 17. maj 2018 klokken 14.

Der er dog tale om et begrænset antal billetter, der uddeles efter først til mølle-princippet. De studerende skal kunne fremvise et gyldigt studiekort sammen med billetten. Billetten kan printes, når spørgeskemaet er udfyldt.

Spørgeskemaet kan findes på Odense Sommerrevys facebook-side, LinkedIn-side eller ved at klikke her.