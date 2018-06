Kom indenfor i lejligheden: Rådmand flyttet til Vollsmose

Odense-rådmanden Søren Windell (K) lovede i valgkampen, at han ville rykke sin faste adresse til Vollsmose i tre måneder. Nu er han flyttet ind for at indfri sit løfte og blive klogere.

Den konservative rådmand i Odense, Søren Windell, har de seneste par uger boet i Vollsmose. Han flyttede ind den 9. juni, og er allerede faldet godt til i den omstridte by-del.

Dermed indfrier Søren Windell det løfte, han gav i valgkampen til kommunalvalget sidste år. Her lovede han, at flytte ind i Vollsmose for en periode med henblik på at blive klogere på de politiske udfordringer i den omstridte by-del.

- Jeg synes, at her er nogle dejlige grønne arealer tæt på. Her er også mere fred, end jeg havde forestillet mig. Og jeg føler mig ikke utryg, selv om jeg går gennem Bøgetorvet. Folk er meget venlige, siger Søren Windell.

Stor lejlighed til 6.400 kroner

Lejligheden er lidt over 100 kvadratmeter og lys og venlig. Den rummer et køkken og badeværelse fra 70-erne og koster 6.400 kroner om måneden inklusiv a conto varme.

- Jeg har det fint med at være her, men jeg synes dog, at lejligheden og faciliteterne udenfor trænger til en opgradering. Når vi kigger ud af vinduet og ser på bygningerne overfor, kunne der gøres meget med en højtryksrenser. Andre steder skal der gribes meget mere drastisk til værks, siger Søren Windell, som kommer fra en ældre, højloftet og herskabelig lejlighed i centrum.

- Nu går jeg snart på sommerferie, og så får jeg endnu mere tid til at være herude. Jeg skal snakke med folk, besøge de to plejecentre, som kommunen har herude. Og så vil jeg gerne i kontakt med alle de frivillige foreninger, så jeg i løbet af de kommende måneder kan danne mig et indtryk af de problemer, som folk oplever herude. Folk er også velkommen til at besøge mig, hvis de har noget på hjerte.

Søren Windell agter at blive boende til begyndelsen af september, men er dog parat til at rykke ud et par uger tidligere end planlagt, hvis der kommer en familie eller en studerende, som mangler et sted at bo.

- Og hvis en af mine kolleger i byrådet får lyst til at kommer herud et par dage og fornemme lidt af hverdagslivet i Vollsmose, er lejligheden stor nok til, at der kan overnattes, siger Søren Windell.

