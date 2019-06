TV 2/Fyn inviterer: Kom med bag scenerne ved Rock Under Broen

Nephew, The Minds of 99 og D.A.D. rammer først Middelfart lørdag. Men hele denne uge op til den fynske endagsfestival har frivillige og professionelle knoklet for at gøre scenen og pladsen klar.

Fredag eftermiddag inviterer Rock Under Broen og TV 2/Fyn en mindre gruppe fynboer med ind bag hegnet for at se, hvad festivalfolkene har bakset med.

Og du kan komme med. Bare tilmeld dig via linket nederst i denne artikel. Billetterne fordeles efter først til mølle.

Læs også Fynsk endagsfestival melder allerede udsolgt

Festivallens "hemmeligheder"

Sådan en festivalscene ligner måske bare enhver anden scene, men faktisk kræver det en større ingeniørkunst at bygge den, fortæller Vagn Ove Hansen, som ud over at være en af grundlæggerne af Rock Under Broen, også er konferencier på lørdag - og rundviser fredag.

På fredag kan vil du møde scenebyggeren, som vil fortælle om, hvor avanceret scenen egentlig er. Vi skal også møde scenemesteren, som har ansvaret for, at de forskellige bands og artister kommer på scenen til tiden, og at alt deres grej er klar.

Og så vil Rock Under Broens lydmand fortælle om, hvordan man laver lydprøver helt uden de kunstnere, som skal spille musikken. Og mon ikke, vi også får et kig ned i lysmandens pult og computer.

Vil du med?

Om du skal med til Rock Under Broen eller ej, er underordnet. Har du lyst til at se, hvad der foregår bag kulisserne til en festival, er du velkommen til at booke en billet via dette link. Vi glæder os til at se dig.

Book din plads her.