TV 2/Fyn inviterer: Kom med Bubber bag kulisserne i Cirkus Arena

Hvornår har du sidst haft muligheden for at klappe en dromedar? Eller været indenfor i en cirkusdirektørs cirkusvogn?

Det er bare to af de oplevelser, som venter 25 heldige fynboer på lørdag, når TV 2/Fyn og Cirkus Arena sammen inviterer til en sjov dag i cirkus.

Cirkus Arena har i år sine otte dromedarer med i manegen. Foto: Christian Warrer / Cirkus Arena.

Bubbers forestilling

Klokken 11.30 står årets konferencier, Bubber, klar til at byde velkommen på pladsen foran det store cirkustelt. Han har skabt årets forestilling sammen med familien Berdino, og han vil fortælle TV 2/ Fyns gæster om tankerne bag.

Herefter starter rundturen, der blandt andet byder på en tur i staldene, hvor Cirkus Arenas otte dromedarer og heste venter på at skulle optræde. Benny Berdino byder indenfor i sin egen cirkusvogn, og i manegen vil Cirkus Arenas jonglør og trapezartist, Leonardo, give tips til den ædle kunst at jonglere.

Arrangementet slutter klokken 13, hvor cirkuspladsen åbner for publikum med ponyridning, hoppeborg og andre aktiviteter. Og TV 2/Fyns gæster behøver ikke at tage hjem, for Cirkus Arena giver også billetten til dagens forestilling.

Klokken 16.30 er cirkusforestillingen slut, og vi siger tak for i dag.

Vil du med?

Send en mail til event@tv2fyn.dk og fortæl, hvorfor du og din familie skal med. De heldige vindere får besked senest torsdag. Der kan maksimalt vindes fem billetter. (To voksne og tre børn eller en voksen og fire børn). Voksne cirkus-entusiaster uden børn er også velkomne til at skrive.