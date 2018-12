Ingen adgang: Kom med ind på stuen, hvor døde kan vågne

Det er altid en meget speciel situation at skulle håndtere en, der er afgået ved døden Jette Littau-Larsen, sygeplejerske, Fælles Akutmodtagelsen, Odense Universitetshospital

På Odense Universitetshospital er der en helt særlig stue. Den ligger i kælderen under Fælles Akutmodtagelsen.

Dobbeltdørene ind til stuen åbnes med et nøglekort, for kun udvalgt personale må være der. Ved indgangen hænger et skilt: “Mors. Ingen adgang”. Mors betyder død på latin, og stuen er for døde mennesker.

Der er seks pladser på morsstuen. De er til patienter, der er afgået ved døden, men endnu ikke har sikre dødstegn. For at blive erklæret officielt død kræver det som minimum, at der er synlige ligpletter og dødsstivhed. Og det er forskelligt, hvor lang tid der går, før tegnene kommer.

Der er to udgange fra morsstuen. Enten til kældergangen eller til pårørenderummet. Foto: Alexander Aagaard

Ifølge Jette Littau-Larsen er de røde klokkesnore et levn fra gammel tid. Foto: Alexander Aagaard

En af dem, der arbejder på morsstuen, er Jette Littau-Larsen. Hun er akutsygeplejerske og klinisk sygeplejespecialist på Fælles Akutmodtagelsen. Hun behandler medicinske traumer og andre alvorligt syge patienter. Derfor er døden en del af hendes arbejdsdag.

- Man kan ikke undgå det med det arbejde, vi har her, siger Jette Littau-Larsen.

Værdighed er vigtigt

Når en patient dør i akutmodtagelsen, bliver vedkommende flyttet til morsstuen. Her erklærer en læge patienten død, når de sikre tegn er tydelige, og sygeplejersker som Jette Littau-Larsen sørger for, at den afdøde bliver gjort i stand, inden pårørende kan tage afsked.

Det er læger, der erklærer patienter for døde. Det gør de ved et ligsyn, hvor de tjekker efter for sikre dødstegn. Foto: Alexander Aagaard

Når en patient er erklæret død, flyttes afdøde til et større morsrum, som har en koldere temperatur. Foto: Alexander Aagaard

- Det er altid en meget speciel situation at skulle håndtere en, der er afgået ved døden. Det handler om værdighed. Det er afslutningen på det liv, vi alle sammen lever. Det vigtigt for mig, at vi gør patienten pæn og i stand, så de pårørende synes, det er en okay oplevelse at se det sidste indtryk, man får, af sin afdøde, siger Jette Littau-Larsen.

På morsstuen er der en reol med forskelligt udstyr som Jette Littau-Larsen kan bruge til at klargøre den afdøde til fremvisning for pårørende. Blandt andet en hudfarvet hagestøtte.

- Der kan være nogen, der ligger med meget åben mund, som ikke er så naturligt. Så har man en hagestøtte, som gør, at man får lukket munden på afdøde. Det kan være rarere for de pårørende, når de kommer, siger hun.

KALD. MORS

00:09 Hør, hvordan alarmen "KALD. MORS" lyder, når der trækkes i snoren på morsstuen. Luk video

Morsstuen er til for, at der ikke er tvivl om, at en patient er død. Derfor er der på hver af de seks pladser tilknyttet en rød snor, som aktiverer en alarm, hvis man trækker i den. Så skulle man vågne op nede på stuen, kan man ringe efter hjælp.

- Jeg synes, det er meget godt, at snoren er der. Det er en gammel værdi og et levn fra gamle dage, siger Jette Littau-Larsen.

Alle seks pladser har en alarmsnor, der sættes fast på lagnet med en sikkerhedsnål. Foto: Alexander Aagaard

Hvis alarmen ringer, lyser et skærm på gangen i akutmodtagelsen.

Har du nogensinde prøvet, at der var nogen, der trak i snoren?

- Nej, det har jeg ikke. Jeg tror kun, det har ringet dernedefra, når der har været overgang i systemet.

Fælles Akutmodtagelsen opgør ikke, hvor mange der ligger på morsstuen om året. I 2017 afgik 109 patienter ved døden efter ankomst. 44 patienter blev indbragt døde.