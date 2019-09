Åbner før tid: Kom med inden for i Facebooks nye datacenter 

Facebooks nye datacenter i Odense åbnede torsdag formiddag. Det skulle oprindeligt først have åbnet i 2020, men torsdag klokken ti åbnede den amerikanske it-gigant dørene for første gang.

Det er i første omgang kun en del af datacentret, der åbner.

I den forbindelse har Facebook afholdt en pressekonference sammen med lokale samarbejdspartnere, hvorefter der vil være rundvisning på selve datacenteret samt en rundvisning af Fjernvarme Fyns fjernvarmeanlæg, som kommer til at ligge i forlængelse af datacentret.

55.000 kvadratmeter

Det var i januar 2017, at Facebook i samarbejde med Odense Kommune kunne fortælle, at der var planer om et 55.000 kvadratmeter stort datacenter i Tietgenbyen, som skulle køre på 100 procent vedvarende energi.

Det har været sparsomt med oplysninger fra Facebooks side om, hvorfor de er nået tidligere i mål end først antaget. Men kommunikationschef for Facebook i Norden Peter Münster forsikrer, at spørgsmål som disse bliver besvaret på åbningsdagen.

Til åbningsdagen deltager klimaminister Dan Jørgensen (S), Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel (S), og administrerende direktør for Fjernevarme Fyn Jan Strømvig.

Internettet skal have et sted at bo

Ifølge kommunikationschefen kommer der det nye datacenter til at huse en bred sammensætning af ansatte.

- Vi har jo brug for nogle specialiserede ingeniører, som kan vedligholde datacentret - det er en meget avanceret IT-infrastruktur, så der er det klart, man skal have en relevant baggrund. Men der skal også være nogen, der står for, at der er noget at spise, og at der er rent og pænt, og at nogen tager ordentlig imod folk, når de ankommer, siger han.

Det nye datacenter indeholder en kæmpe mængde servere, som opbevarer blandt andet de mange beskeder, Facebook-brugere sender til hinanden.

- Internettet skal jo bo et sted. Vores apps og services skal bo et sted, og det er dem, vi lægger hus til, når vi bygger sådan et datacenter, siger Peter Münster.