TV 2/Fyn inviterer: Kom med på Fynsværket og diskuter klima med Dan og Lars Christian

Skal vi droppe flyrejserne, de røde bøffer og tvinge folk over i el-biler eller skal politikerne på banen og lave skrappere regler, som hjælper klimaet? Der er debat om klimaet, når TV 2/Fyn og Fjernvarme Fyn inviterer til fyraftensmøde på Fynsværket den 18. februar fra klokken 16.00-18.00.

Med på Fynsværket er også klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt, Venstre og socialdemokraternes Dan Jørgensen. Sammen skal de løse klimakrisen eller ihvertfald diskutere, hvordan Fyn bliver mere grøn.

Du kan booke dine billetter her og være med til debatten og komme med dine bud på, hvordan Fyn bliver mere grøn og hvordan du mener, at man kan løse klimakrisen. Skal fynboerne spise mindre kød, skal vi have flere el-biler og skal vi droppe charterferien og lade flyene blive i hangaren.

Stor udfordring at lave klimavenlig energi

Netop nu står Fjernvarme Fyn overfor udfordringen med at droppe kul og finde mere klimavenlige løsninger til el- og varmeproduktionen. Fynsværket er et af de sidste kulfyrede kraftværker i Danmark, og Odense Byråd har besluttet, at kullene skal droppes senest i 2025. Den beslutning har klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt bakket op om, men udfordringen er at kunne producere strøm og varme på en klimavenlig måde uden at priserne stiger.

Klimaquiz og tur i skorstenen

Vi slutter dagen af med en klimaquiz, hvor du har muligheden for at vinde en eksklusiv tur op i skorstenen på Fynsværket. I toppen af skorstenen kan man se ud over hele Fyn, og det er forbeholdt ganske få mennesker at få lov at nyde den storslåede udsigt.

