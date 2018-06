Kom og nus: Hunden Cookie hjælper mod eksamensstress

Stefan Engholm og hunden Cookie vil gerne hjælpe de studerende af med eksamensstress. Derfor kan de studerende nusse Cookie foran indgangen til Syddansk Universitet og få lidt mere energi.

Sådan står der skrevet på et hvidt skilt foran hovedindgangen til Syddansk Universitet i Odense. Ved siden af skiltet har Stefan Engholm og hunden Cookie taget plads i en solseng.

De studerende er i gang med eksamensperioden, og med sin egen eksamenstid i baghovedet besluttede Stefan Engholm at tage affære.

- Eksamensperioden er en meget stressende periode for de studerende, og så tænkte jeg: Ved du hvad - Cookie har hjulpet mig i min eksamensperiode, så hvorfor skulle hun ikke kunne hjælpe de andre?

Han fortæller, at han selv adopterede Cookie for tre måneder siden, efter hun blev bragt til Danmark fra Bosnien og var den eneste ud af syv herreløse og medtagede hunde, der overlevede.

Hundenusning reducerer eksamensstress

Stefan Engholm læser til dagligt Robotteknologi på Syddansk Universitet. Han har overstået sin egen eksamensperiode, og derfor havde han tiden til at hjælpe andre.

Han lagde et billede op i Syddansk Universitets facebookgruppe, og det fik de studerende til at kigge forbi. Billedet har indtil videre fået 515 likes og 39 kommentarer.

Det var dette billede, som Stefan Engholm delte i Syddansk Universitets facebookgruppe,

Et nyt studie fra Social Science and Humanities Research Council of Canada viser, at hundenusning reducerer studerendes stressniveau med 45 procent.

Stefan Engholm havde selv læst om studiet og om hunde, der skaber glæde, og ville gerne afprøve det på de studerende.

- Jeg var inde og undersøge omkring de ældre, der også har besøgshunde. De har en rigtig god effekt, så jeg var inde og undersøge om eksamenshunde og faldt over en artikel, der viste en undersøgelse omkring 246 studerende, hvor der var en øget respons på både glæde og stress. Så tænkte jeg, at det kunne vi ligeså godt prøve hernede (ved SDU red.) også. Indtil videre har det vist sig at være rigtig godt for dem, siger Stefan Engholm.

- Det gør en stor forskel både for de studerende og mig

Han og Cookie har de sidste dage haft besøg af mange studerende, der har nusset og talt med Cookie.

- Der har været omkring 90 - måske 100, fortæller Stefan Engholm og fortsætter:

- Cookie nyder det! Hun elsker at lege og snakke.

- Der var en, der begyndte at græde, fordi hun syntes, Cookie var så sød.

Stephanie Nielsen, der er studerende på Syddansk Universitet, er en af dem, der har lagt vejen forbi hovedindgang og sagt hej og nusset med Cookie.

- Det får en til at tænke på nogle andre tanker, siger hun.

Også den studerende Victoria Møller fik gavn af Stefans initiativ.

- Jeg er vild med hunde. Og så er det min første mundtlige eksamen på universitet. Det var fedt lige at kunne slappe af og hilse på en hund. Det blev jeg rigtig glad for, siger hun. Victoria Møller fik 10 for sin præstation.

Cookie og Stefan Engholm har taget plads ude foran universitet både onsdag og torsdag i denne uge, og de er bestemt ikke færdige med at sprede glæde. Fredag tager Cookie og Stefan Engholm en tur op og ned af gangen på Syddansk Universitet, hvor hun vil hilse på endnu flere studernede.

- Det er ikke sidste gang, jeg gør det her. For det gør så stor en forskel for både mig og de studerende, siger Stefan Engholm.

