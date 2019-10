Børnenes Danmark: Kom og vær med til at stoppe mobning

Onsdag den 9. oktober inviterer TV 2/Fyn i samarbejde med Red Barnet og Sct. Hans Skole i Odense alle fynboer med til en aften, der handler om at forebygge mobning.

Uge 41 er nemlig børnenes uge på TV 2 Fyn. Sammen med TV 2 og de andre TV 2-regioner sætter vi fokus på dét at være barn i Danmark med kampagnen Børnenes Danmark. For hvordan ser Fyn og resten af Danmark egentlig ud, når man er elev i 5. eller 6. klasse?

En aften mod mobning

'Børnenes Danmark - Fyn uden mobning' bliver en aften, der både vil være underholdende og lærerig. Og så skal vi sammen skabe en opskrift - eller i det mindste en række gode råd til - hvordan man som barn, forælder eller lærer kan forebygge mobning og sikre alle børn en tryg og mobbefri skoletid.

Vær med til antimobbeleg, debat og workshop. Formålet er at gøre fynboerne klogere på mobning, og sammen skal deltagerne komme med idéer til, hvordan vi skaber en bedre trivsel for de fynske skolebørn uden mobning. TV 2/Fyn vil indsamle alle deltagernes idéer til at undgå mobning og gøre dem tilgængelige efter eventet.

Du kan tilmelde dig arrangementet her. Det er naturligvis gratis at deltage i arrangementet, men spis hjemmefra.

TV 2/Fyns børnepanel

Ni børn fra 6. klasser på hele Fyn er kommet med i et særligt børnepanel, som du også vil møde på onsdag. Azra, Mathilde, Malthe, Ludvig, Smilla, Nikolaj, Rose, Liva og Frederik har alle forskellige erfaringer med mobning, og de vil både dele deres erfaringer og gode idéer til 'Børnenes Danmark - Fyn Uden Mobning'.

Mobning har store konsekvenser

20 procent af de danske skoleelever bliver mobbet, og det har store konsekvenser. De børn, der bliver mobbet, er mindre glade og ofte mere syge end de børn, der ikke bliver mobbet.

Derudover går ensomhed ofte hånd i hånd med mobning, og netop ensomhed og mobning er ét af de tre emner TV 2/Fyn vil tage op til debat sammen med emnerne digital mobning og skolernes samt forældrenes ansvar i forhold til at undgå mobning.

Børnenes Danmark - Fyn uden mobning Kom og vær med, når TV 2/Fyn sammen med Red Barnet og Sct. Hans Skole sætter fokus på mobning. Program: 17.30-18.00: Antimobbeleg. Gennem fælles leg skal deltagerne lære hinandens grænser og få en forståelse for, hvordan man sætter grænser og spotter hinandens grænser. 18.00-19.00: Debat og Q&A med TV 2/Fyns børnepanel, seniorrådgiver hos Red Barnet Jon Kristian Lange og inklusionskonsulent Sven-Erik Høngaard Jensen fra Sct. Hans Skole i Odense. Debatten vil gennemgå de tre udvalgte emner: Mobning og ensomhed, digital mobning og forældrenes- samt skolens ansvar for at undgå mobning.

19.00-20.00: Deltagerne udvikler i fællesskab et idékatalog med antimobnings-idéer, som alle fynboer vil få adgang til. Vil du være med til at stoppe mobning i skolerne, så tilmeld dig her!

I uge 41 vil TV 2/Fyn fortælle, hvordan det er at være barn i Danmark fra børnenes eget perspektiv. Børnenes Danmark er en kampagne som TV 2/Fyn dækker hele uge 41 sammen med TV 2 og de andre TV 2-regioner.