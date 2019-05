Bemærk inviterer: Kom til eksklusiv premiere på Hjalte Froholdt-dokumentar

Det er historien om en ung mand fra Svendborg, der gjorde det umulige.

Ved årets NFL Draft blev Hjalte Froholdt udvalgt til den bedste liga for amerikansk fodbold, NFL - som den blot anden dansker nogensinde.

TV 2/Fyns ungdomsredaktion, Bemærk, fulgte fynboen i dagene før og efter. Resultatet kan snart ses i form af en mini-dokumentar, der går tæt på den spæde start, på familien og på Hjalte Froholdt selv. Og du kan komme med til snigpremiere på dokumentaren onsdag.

Ekspert: Svarer til at få en elefant gennem et nåleøje

Da Hjalte Froholdts navn blev råbt højt, blev der skrevet et nyt kapitel i fortællingen om en storslået sportskarriere, der startede i klubben Svendborg Admirals.

At Fyn således kan fostre talenter inden for amerikansk fodbold, der kan gøre sig i den absolut bedste liga, bør ikke undervurderes. Det mener journalist og NFL-ekspert Søren Hygum Hansen, der har fulgt sportsgrenen tæt i 20 år.

- Hvis man ser på, hvor lille nåleøjet er, så er det jo helt vildt! Der er millioner af amerikanere, der spiller amerikansk fodbold. En lille andel af dem kommer til at spille for deres high school, en endnu mindre andel spiller for deres universitet, og så er der en meget, meget lille del, der kommer til at spille i NFL, siger Søren Hygum Hansen.

Betydningen for den unge fynbo var heller ikke til at tage fejl af. Tårerne fik frit løb, da opkaldet fra NFL-holdet New England Patriots kom i draftens fjerde runde.

Tårerne får frit løb

Hjalte Froholdt fulgte selv draften direkte på tv fra sin agents hus i Fayetteville, Arkansas. Her havde han selskab af venner og familie.

- Jeg fik simpelthen tårer i øjnene. Først kunne jeg slet ikke forstå, hvad der blev sagt i telefonen, da jeg blev ringet op. Så hørte jeg bare "Patriots", siger Hjalte Froholdt til TV 2/Fyn.

- Nu skal jeg have et par øl, og så skal jeg bare nyde det her med alle de gæster, der er dukket op. Det er stadig fuldstændig surrealistisk.

Nu kan du helt eksklusivt komme med til arrangementet "Bemærk Live" med snigpremiere på den mini-dokumentar, som Bemærk har lavet om Hjalte Froholdt under de sidste dage op til draften.

Kom med til snigpremiere

Bemærk Live: Sådan kommer du med til snigpremieren Arrangementet er gratis, og du kan sikre dig billetter her. Snigpremieren finder sted onsdag den 8. maj klokken 19.00 på Kammerateriet i Svendborg. Frederiksø 2 5700 Svendborg Udover dokumentaren vil der være direkte interview med Hjalte Froholdt samt samtale med Hjalte Froholdts tidligere træner og en NFL-ekspert. Der er et begrænset antal billetter til arrangementet.

Efter Bemærk Live kan du opleve Petcha Kutcha Night med et valgtema, hvor politikere møder op og fortæller om det kommende Folketingsvalg. Den del af arrangementet begynder klokken 20.00.

Se traileren for mini-dokumentaren "DRAFTED" her.