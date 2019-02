TV 2/Fyn inviterer: Kom til masterclass i frivillighed

Det er ikke altid lige let at holde folk til ilden i en forening eller et projekt, der er drevet af frivillige. Et nyligt eksempel er Kerteminde Boldklub, der mandag erklærede sig lukningstruet på grund af mangel på folk til at sidde i bestyrelsen.

Derfor inviterer TV 2/Fyn i samarbejde med DGI Fyn indenfor til masterclass tirsdag den 5. marts fra klokken 16.00 til 17.30. Her kan du få inspiration og gode råd til, hvordan man kan puste liv i både frivillige og foreningen, når det er småt med motiverede folk.

- Foreningslivet og frivillighed er en grundpille i samfundet. Det giver fællesskab til individer og er med til at få lokale initiativer til at blomstre. Og den grundtanke vil TV 2/Fyn gerne være med til at dyrke og udvikle. Vi er i det fynske folks tjeneste, men samtidig har vi en ambition om at gøre Fyn til et bedre sted at leve gennem journalistik, oplysning og fællesskaber. Og derfor vil vi gerne være med til at give frivillighedsånden et lille puf fremad, siger nyheds- og redaktionschef på TV 2/Fyn Mads Boel.

Lær af andre: Nøglen til foreningssucces

Masterclassen kommer til at foregå hos TV 2/Fyn i Odense SØ, hvor en række personer deler ud af deres viden. TV 2/Fyns samfundsredaktør, Jakob Risbro, er ordstyrer ved arrangementet.

Eventet skydes i gang med et interview med Jesper Larsson, der er afdelingsleder for 'Projekt og udvikling' hos DGI Fyn. Jesper Larsson er ekspert i foreninger og frivillighed, og til masterclassen vil han dele ud af sin viden om, hvordan man får en sund forening med engagerede og motiverede frivillige.

Med ved eventet kommer også til at være nogle personer fra foreningslivet, der har knækket koden til, hvordan man holder dampen oppe i en forening. De har prøvet at stå midt i nogle de samme problematikker, som du og din forening måske bakser med lige nu. Til masterclassen deler de ud af deres personlige erfaringer og fortæller om, hvordan de konkret gik til værks for at pumpe ny energi ind i deres forening.

Der bliver rig mulighed for at stille spørgsmål i løbet af masterclassen.

Hvor og hvornår Tid: Tirsdag den 5. marts fra klokken 16.00 til 17.30. Sted: TV 2/Fyn, Olfert Fischers Vej 31, 5220 Odense SØ.

Vil du med?

Alle er velkomne ved masterclassen på tirsdag. Men det er måske især relevant for personer, som selv står i nogle af de udfordringer og problematikker, man kan bakse med i arbejdet med frivillige foreninger og projekter.

Det er gratis at deltage i arrangementet. Det eneste, det kræver, er, at du tilmelder dig. Der er et stærkt begrænset antal pladser ved masterclassen.

Har du lyst til at komme med, så kan du tilmelde dig her.