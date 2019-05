Én uge tilbage af valgkampen: Kom til politisk valgmøde med øl og få en snak om ligestilling

Valgkampen spidser langsomt til, nu hvor der kun er en uge tilbage inden fynboerne og resten af landet skal sætte deres vigtige kryds.

De mange fynske kandidater til Folketinget har fuld fart på, og man kan snart kalde det en slutspurt i marathonvalgkampen.

Læs også Hønge frygter ikke folketingsvalg efter dobbeltvalgsfadæse

Onsdag er der en række valgdebatter, hvor du som publikum har mulighed for at høre dine kandidater om lige præcis det emne, der ligger dig allermest på sinde.

Blandt meget andet kommer kvindelige folketingskandidater til et galleri i Odense, hvor de skal snakke om ligestilling. Spørgsmål som, hvordan står det egentlig til med ligestillingen mellem mænd og kvinder i Danmark, bliver taget op.

Du kan også bruge din onsdag inden Kristi Himmelfartsdag på at tage til debat på Anarkist, hvor der også vil være øl.

Udover det er der flere større valgarrangementer. Har du også et valgarrangement, du gerne vil have omtalt?

På TV 2/Fyn har vi samlet en valgkalender, der giver et overblik over de fynske valgarrangementer. Og du kan også få dit arrangement i valgkalenderen.

Det gør du ved at sende en mail til fv19@tv2fyn.dk med oplysninger om begivenheden, deltagere samt tid og sted.

TV 2/Fyn giver dig her et kort overblik over, hvad der sker på Fyn på valgkampens 23. dag.

Læs også Valgkalender: Se hvad der sker i valgkampen i dag

Hvad: Royal Unibrew inviterer til ølpolitisk valgmøde

Royal Unibrew inviterer sammen med Anarkist til et alternativt valgmøde, hvor der både er politik og øl på programmet. Hør og vær med i diskussionerne om, hvordan samarbejde på tværs kan styrke både Fyn og ølkulturen.

Hvem:

Carsten Bach, Liberal Alliance

Mai Mercado, Konservative

Rasmus Helveg Petersen, Radikal Venstre

Trine Bramsen, Socialdemokratiet

Hvornår: Klokken 19.00 - 21.30

Hvor: Anarkist Beer & Food Lab, Albanigade 20, Odense

Hvad: SF inviterer til valgmøde om Langelandske udfordringer

Formålet er at sætte fokus på langelandske problemer og udfordringer, som måske ikke er så synlige på Christiansborg og i den politiske dagligdag. De to folketingspolitikere udfordres af syv lokale ildsjæle.

Hvem:

Pia Olsen Dyhr, SF

Erling Bonnesen, Venstre

Hvornår: Klokken 19.00 - 21.30

Hvor: Ørstedspavillonen, Havnegade 92, Rudkøbing

Læs også Millionbesparelser ryster Odense: Mere ukrudt, mindre musik - og væk med Friluftsbadet

Hvad: Debat om kvinder, der forandrer verden

Først vil politikerne komme med en oplægsrunde om ligestilling i forhold til kvinder og mænd. Derefter vil der være åben debat og mulighed for spørgsmål til politikerne under temaet: Kvinder, der forandrer verden.

Hvem:

Camilla Hersom, Radikal Venstre

Lone Dybkjær, Radikal Venstre

Trine Bramsen, Socialdemokratiet

Jane Heitmann, Venstre

Ritt Bjerregaard, Socialdemokratiet

Ester Larsen, Venstre

Hvornår: Klokken 15.00 - 17.00

Hvor: Galleri Rasmus, Ny Vestergade 9, Odense C