TV 2/Fyn inviterer: Kom til valgdebat i Marslev

Tirsdag klokken 17.15 tænder vi lamperne og mikrofonerne igen og stiller fynske kandidater fra alle partier spørgsmål om den politik, de har tænkt sig at føre, hvis de får en plads i Folketinget.

Hvornår synes de, at du skal på pension? Hvad skal der ske med de fynske sygehuse efter valget? Og hvad er deres holdning til indvandrere og paradigmeskiftet?

Det hele finder sted på Produktionsskolen i Marslev, og du er hjerteligt velkommen. Kigger du forbi, byder vi på en goodiebag med eksklusiv merchandise og muligheden for at stille netop det spørgsmål, som du brænder for, til politikerne.

Adressen er:

Østfyns Produktionsskole

Marslev Byvej 35

5290 Marslev

Aftenens politikere er:

Gert Dyrn, Klaus Riskær Pedersen

Martin Paetau, Nye Borgerlige

Christoffer Munk, Liberal Alliance

Camilla Louise Lydiksen, Kons.

Rise Annelise Eskildsen, Kristendemokraterne

Bo Libergren, Venstre

Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti

Søren Hillers, Rad. V.

Jan Johansen, Soc. dem.

Karl Magnus Bidstrup, Alternativet

Rasmus Peter Henriksen, SF

Vibeke Syppli Enrum, Enhedslisten

Ses vi?