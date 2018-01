Kom ud mens solen er fremme

Vejret starter godt lørdag med solskin og tørvejr. I løbet af dagen vil det dog skifte, og det vil komme til at blæse og dryppe enkelte steder på Fyn.

Hvis du har planer om en længere gåtur i det fri eller måske endda en løbetur, så er det en god idé at gøre det først på dagen lørdag.

Det meste af dagen vil holde tørt, men det er kun lørdag formiddag, der vil byde på lidt eller nogen sol især på Nordfyn med temperaturer omkring fire grader.

Ifølge TV2 Vejret vil der i løbet af dagen komme flere skyer på himlen, mens vinden også vil tiltage op af dagen.

Læs også Tåsinge: Omstridte vindmøller bremses - for nu

Sidst på eftermiddagen begynder en front med regn at bevæge sig ind over Jylland og videre ind over Fyn.

Lørdag aften vil der være små regnbyger rundt omkring på øen med temperaturer mellem to og seks grader.

Får man ikke udnyttet dagens vejr til udendørs aktiviteter, så er der også mulighed for at gøre det søndag. Vejret holder nemlig tørt søndag, hvor det døg vil blæse en del med op til kuling og kraftigere vindstød.