Kommentator: Fyn kan tage statsministerposten

Var det spild af stemmer, da de fynske vælgere i 2015 valgte en stribe fynske politikere ind i Folketinget? Det giver de politiske kommentatorer Anders Langballe og Jesper Buch en vurdering af.

Folketingsåret er slut og det benytter TV 2/Fyns politiske redaktør, Jesper Buch, og hans kollega fra TV 2, Anders Langballe, sig af. De giver de politikere på Christiansborg, som er valgt på Fyn en tur i vurderings-maskinen.

Hvordan har de klaret sig? Er de tydelige i det politiske billede eller er de en anonym skikkelse blandt de 179 medlemmer på tinge?

Eller ganske simpelt: Giver de deres vælgere værdi, som tak for stemmen ved det seneste Folketingsvalg i 2015?

Den fynske politiker som hos Anders Langballe står stærkest er socialdemokraten Dan Jørgensen. Og han er ikke bleg for, at udpege ham som et godt emne til statsministerposten.

Så hvis Anders Langballes vurdering holder stik og Mette Frederiksen dropper sin formandspost i partiet, kan Morud muligvis bryste sig af en statsminister, som i øjeblikket spiller en central rolle i den socialdemokratiske ledelse.

- Det er Dan jørgensen som har haft en meget afgørende hånd med i udarbejdelse af den nye udlændinge politik, som partiet har lavet. Det er en mand som vi kommer til at se mere til, hvis der bliver dannet en socialdemokratisk regering næste gang. Jeg tror, han får en central ministerpost, siger Anders Langballe, og tilføjer, at Dan Jørgensen har potentiale:

- Han har ikke mindst ambitionerne og selvforståelsen til at kunne løfte den opgave. Han er klart en bobler til en kommende fynsk statsminister.

Jan Johansen flopper

I den anden ende af karakterskalaen ligger socialdemokraten Jan Johansen, mener Jesper Buch, og siger at Jan Johansen svigter de 10.440 vælgere som kvitterede for hans indsats i den såkaldte dagpengesag.

- Jeg er overrasket over, at Jan Johansen ikke er kommet bedre tilbage. Vi hører ikke meget fra ham, konstaterer Jesper Buch.

Markante på hver deres måde

Anders Langballe fremhæver også DF'eren Alex Ahrendtsen som en markant politiker, mens Julie Skovsby (S), ifølge Anders Langballe, ikke er en man lytter til i den socialdemokratiske gruppe.

Heller ikke Svendborg-politikeren Dorthe Ullemose er en man lytter til på Christiansborg, mener Anders Langballe og giver hende bundkarakter. Her er Jesper Buch helt enig og konstaterer, at hun kun laver ballade:

- Partiet er splittet ad i Svendborg, hun har løjet om sin alder, og så har der været sagen om den falske Facebook-profil. Og så har hun forbrugerstoffet som sit politiske område, og her ser vi ikke noget fra hende, konstaterer Jesper Buch.

Desuden er begge politiske redaktører enige om, at Alternativets Roger Matthiesen ikke gør meget væsen af sig.

