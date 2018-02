Kommentator: Jane Jegind næppe spidskandidat i Odense om fire år

Der foregår en intern diskussion i Venstre om arvefølgen, siger TV 2/Fyns politiske kommentator Jesper Buch.

- Jeg tror ikke, at Jane Jegind er spidskandidat for Venstre i Odense til kommunalvalget om fire år, siger TV 2/Fyns politiske kommentator Jesper Buch i dagens udgave af magasinprogrammet Politik & Spin, hvor han sammen med samfundsredaktør Jakob Risbro sætter fokus på nogle af de diskussioner, som foregår i de politiske partier, når mikrofonerne er slukkede.

Løbet er kørt

- Man skal huske på, at Jane Jegind nu har haft fire forsøg til at vinde borgmesterposten i Odense. Det lykkedes ikke i 2005, heller ikke i 2009, og i 2013 - og med det seneste mislykkede forsøg i 2017 tror jeg, at hun selv kommer til den konklusion, at der næste gang skal en ny person i spidsen, siger Jesper Buch.

- Hvis ikke hun selv når til den konklusion, vil der formentlig være kræfter i partiet, som vil hjælpe hende på vej. Jeg ved, at diskussionen allerede så småt er i gang i visse dele af partiets græsrødder.

Jegind afviser

Jane Jegind selv har dog hidtil afvist alle spekulationer om, at hun har planer om at trække sig som spidskandidat.

- Jeg er stadig glad for alle de mennesker, der gik ned og stemte på Venstre. Det er trods alt stadigvæk vores andetbedste valg i mands minde. Ikke så godt som sidste gang, men det er stadigvæk et fint resultat i forhold til, når vi kigger tilbage, sagde hun til TV 2/Fyn dagen efter kommunalvalget i november.

Venstre i Odense fik 21. november 19,2 procent af stemmerne, en tilbagegang på fire procentpoint i forhold til valget for fire år siden.

- Hun kan på nuværende tidspunkt selvfølgelig ikke gøre andet end at afvise alle spekulationer, men før eller siden bliver hun nødt til at melde ud, siger Jesper Buch.

Lilleholt klar

- Hvis Jane Jegind trækker sig står den unge Christoffer Lilleholt klar i kulissen, siger samfundsredaktør Jakob Risbro.

Christoffer Lilleholt fik et personligt meget flot valg med over 2.500 personlige stemmer. Han blev kort efter valget udpeget som partiets nye politiske ordfører i Odense Byråd.

- Hvis man kigger på de seks personer, som nu er tilbage i byrådsgruppen, er han den mest oplagte til at tage over. Han vil være en langtidsholdbar løsning, fordi han er dygtig og fordi han med sin unge alder har fremtiden foran sig, siger Jakob Risbro.