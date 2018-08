Kommentator om Carl Holst-stop: - Den ultimative nedtur lurede om hjørnet

Tidligere formand for regionsrådet i Region Syddanmark, Carl Holst (V), annoncerede torsdag aften sit farvel til politik. Udmeldingen overrasker TV 2/Fyns politiske kommentator.

Den tidligere forsvarsminister, regionsrådsformand i Region Syddanmark og nuværende medlem af Folketinget Carl Holst (V) har besluttet ikke at genopstille ved det kommende folketingsvalg.

Det fortæller han i et større interview til avisen Danmark.

Selv om de seneste år af Carl Holsts lange politiske karriere har været turbulente, kommer beslutningen alligevel bag på TV 2/Fyns politiske kommentator, Jesper Buch.

Jeg kunne godt få den tanke, at han selv har vurderet, at risikoen for at ryge ud ved det kommende folketingsvalg var for stor. Det havde nemlig været en ekstra ydmygelse Jesper Buch

- Sådan en melding kommer altid som en overraskelse. Carl Holst har jo stadig mindst 15 år tilbage i politik, og selv om han har været igennem den helt store nedtur, troede jeg egentlig, han var i gang med at krabbe sig langsomt tilbage i politik.

- Det kan selvfølgelig være, at han bare har lyst til noget helt andet, som han selv giver udtryk for, siger Jesper Buch.

Vanskeligt genvalg

De seneste meningsmålinger har indikeret fremgang for den røde blok og status quo for Venstre. Derfor kan det blive vanskeligt for Carl Holst at genvinde sit mandat i Syddanmark, hvor han i 2015 forlod regionsrådet med en stribe møgsager hængende efter sig.

OM CARL HOLST Født 29. april 1970.

Medlem af Sønderjyllands Amtsråd 1994-2006.

Amtsborgmester i Sønderjyllands Amt 2000-2006.

Regionsrådsformand i Region Syddanmark 2006-2015.

Folketingsmedlem for Venstre i Sydjyllands Storkreds fra 18. juni 2015.

Forsvarsminister og minister for nordisk samarbejde fra 28. juni 2015 til 30. september 2015.

Venstres familieordfører, kirkeordfører, kommunalordfører, råstofs- og undergrundsordfører samt socialordfører.



Kilde: ft.fk

Blandt andet fik han massiv kritik for, at regionen havde afholdt udgifter til blandt andet utallige avisabonnementer, medietræning, dobbeltaflønning og løn til en ansat, der de facto arbejdede for Carl Holsts valgkamp, selv om det ikke er tilladt at føre valgkamp for skattekroner.

​Beskyldningerne bragte Carl Holst ud i et gevaldigt stormvejr, der blandt andet betød, at han måtte træde tilbage som forsvarsminister efter blot 93 dage på ministertaburetten.

Hele den historik kan meget vel have spillet ind på hans beslutning, vurderer Jesper Buch.

- Jeg kunne godt få den tanke, at han selv har vurderet, at risikoen for at ryge ud ved det kommende folketingsvalg var for stor. Det havde nemlig været en ekstra ydmygelse og understreget den ultimative nedtur, uddyber Jesper Buch.

- Man skal huske på, at Venstre jo ikke ligefrem står til fremgang, og i Sydjylland skulle han til det kommende valg - med alle de dårlige sager i vælgernes erindring - have været ud og kæmpe om kredsens mandater med andre stærke ministernavne som Ulla Tørnæs, Eva Kjer Hansen og Ellen Trane Nørby.

- Det kan selvfølgelig også tænkes at have indgået i hans overvejelser, siger Jesper Buch.