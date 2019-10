Kommunaldirektør i Langeland Kommune fyret

Kommunaldirektøren i Langeland Kommune er blevet fyret. I følge en pressemeddelelse på hjemmesiden er der i en gensidig forståelse indgået en aftale.

- Jeg kan ikke uddybe yderligere, men der er indgået en aftale, og det er sket efter gensidig forståelse, siger borgmester Tonni Hansen.

Aftalen blev fremlagt på økonomiudvalget i går onsdag, og skal behandles på et ekstraordinært møde 30. oktober i kommunalbestyrelsen.

Læs også Borgernær velfærd i fare: Langeland står med et hul på 18 mio. kroner

Baggrunden er, at Langeland Kommune søger en ny profil til at stå i spidsen fremadrettet i Benny Balsgaards stilling.

Hvad præcis det er for en profil, Tonni Hansen leder efter, kan han ikke på nuværende tidspunkt fortælle mere om.

- Jeg har en ide i mit hovede, men den skal jeg fremlægge til mødet med kommunalbestyrelsen. Alle 15 skal have mulighed for at få indflydelse på stillingsopslaget, og hvilken profil vi så vil efterlyse, siger Tonni Hansen.

Benny Balsgaard er fritaget for sit arbejde indtil han fratræder. Vicekommunal direktør Jani Hansen tager over for Benny Balsgaard, indtil der er fundet en ny profil.