Middelfart: Kommunaldirektør gav grønt lys til mørklægning af e-mails

Det var chefen for Familie og Forebyggelse i Middelfart Kommune, Jørn Nielsen, der traf beslutningen om ikke at finde og udlevere e-mails, som ville kunne kaste lys over, hvordan kurser for cirka 140.000 kroner blev videreformidlet fra kursuscentret Phønix i Odense Kommune - til en institutionsleder i Middelfart.

Det var dog ikke en beslutning, han traf på egen hånd.

Jeg ringede til kommunaldirektøren, der var enig i min holdning til, at vi kun gjorde den slags, når der var en begrundet mistanke om eksempelvis noget kriminelt E-mail fra Jørn Nielsen, familie- og forebyggelseschef, Middelfart Kommune

Kommunens øverste embedsmand - kommunaldirektør Sten Vinderslev - blev nemlig konsulteret i slutningen af oktober måned. Her gav han grønt lys til, at man kunne afvise TV 2/Fyns anmodning.

Det forklarer i hvert fald kommunens familie- og forebyggelseschef i en e-mail til TV 2/Fyn.

Her henviser han til en samtale, som fandt sted i slutningen af oktober. En samtale, hvor TV 2/Fyn endnu en gang forsøgte at få kommunen til at søge efter relevante e-mails:

Efter vi snakkede ringede jeg til kommunaldirektøren, der var enig i min holdning til, at vi kun gjorde den slags, når der var en begrundet mistanke om eksempelvis noget kriminelt. Det er der ikke i dette tilfælde.

Brud på offentlighedsloven

Den vurdering har professor i medieret ved Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller, dog kritiseret.

- Er det her rigtigt? Er det korrekt anvendelse af loven? Nej, det mener jeg ikke, det er.

- Det centrale problem er, at der har været noget korrespondance, som de ikke kan finde. Men det er undergivet aktindsigt, så de skal jo kunne producere det.

- De skal journalisere det. Men hvordan de i øvrigt sørger for det - det må de sådan set selv ligge og rode med. De skal bare overholde loven, og det gør de ikke her, siger Sten Schaumburg-Müller.

Middelfart Kommune må selv finde ud af, hvordan de fremskaffer de mails, men fremskaffes - det skal de, lyder vurderingen fra professor i medieret ved Syddansk Universitet, Sten Schaumburg-Müller.

- Vi har gjort os rigtig umage

Jørn Nielsen forsvarede i et interview tirsdag, at man havde besluttet ikke at lede efter de e-mail-korrespondancer, som TV 2/Fyn endte med at få aktindsigt i via Nordfyns Kommune.

- Vi har gjort os rigtig umage med at finde de ting, du har spurgt os om. Du har fået alt det, der er journaliseret, og du har fået alt det, der ligger aktuelt i indbakken. Vi har valgt at sige, at vi åbner ikke serveren for at lede efter slettede mails. Det mener vi ikke er en del af den aktindsigt, du søger, sagde Jørn Nielsen altså tirsdag.

- Vi har gjort os meget umage, sagde familiechef Jørn Nielsen i et interview tirsdag.

Middelfart Kommune ændrer holdning: - Der er alligevel materiale

Middelfart Kommune har imidlertid onsdag middag - og altså efter, at TV 2/Fyn har lavet ovenstående interview med familiechef Jørn Nielsen - besluttet alligevel at lede efter relevante mailkorrespondancer.

Familiechefen skriver onsdag til TV 2/Fyn:

Jeg beklager, at vi ikke har været skarpe på aspektet med den manglende journalisering som argument for at hente de slettede e-mails tidligere. Vi har været fokuseret på, om selve aktindsigtsanmodningen var et argument i sig selv.

En beslutning, som kommunen træffer efter, at TV 2/Fyn har fået udleveret en del af det efterspurgte materiale via en aktindsigt i Nordfyns Kommune.

En aktindsigt, som blandt andet rummer en korrespondance, hvor institutionslederen fra Middelfart belønner sin veninde - Tina Bue Frandsens søster - med lån af sommerhus til gengæld for hjælp til at komme gratis på kursus i Tina Bue Frandsens kursusenhed under Odense Kommune.

Kommunaldirektør vil ikke svare på spørgsmål

TV 2/Fyn ville torsdag gerne have lavet et interview med kommunaldirektør Sten Vinderslev.

Vi ville gerne have spurgt ham, hvorfor han tilbage i slutningen af oktober gav grønt lys til, at forvaltningen ikke skulle forsøge at finde mailkorrespondancer mellem Tina Bue Frandsen, Tina Bue Frandsens søster og søsterens private ven, der er institutionsleder i Middelfart Kommune.

Kommunaldirektøren har imidlertid afvist at svare på spørgsmål.

Manglende opmærksomhed på offentlighedsloven og forvaltningsloven

Middelfart Kommunes kommunikationsafdeling har i stedet insisteret på at lade stabs- og borgerservicechef Martin Albertsen stille op til et interview.

Det, der teknisk er sket, er, at mails, som skulle have været journaliseret, er blevet slettet. Det er en beklagelig fejl Martin Albertsen, stabs- og borgerservicechef, Middelfart Kommune

- Det, der teknisk er sket, er, at mails, som skulle have været journaliseret, er blevet slettet. Det er en beklagelig fejl.

Vi hører fra eksperten her, at selvom de her mails ikke er journaliseret, så har I pligt til at udlevere dem alligevel. Hvorfor er det ikke sket?

- Ja, i det omfang, at vi har materialet, der har vi også pligt til at udlevere det. Det er vi sådan set ikke uenige i.

Onsdag middag skriver I så til os, at I alligevel vil forsøge at finde de her e-mails på nogle backup-servere. Hvorfor ændrer I mening?

- Vi skifter sådan set ikke mening. Skifter mening… Det er afgørende er, at Børne- og Familieafdelingen tager stilling til, at de her mails burde være journaliseret, og hvis de burde være journaliseret, så har vi også en pligt til at finde dem frem, fordi så er vi kommet til at slette mails, der burde være journaliseret, og det skal man selvfølgelig ikke.

Er der så nogle ting, der er gået galt i Middelfart Kommune, siden det ikke er sket?

- Der har i hvert fald ikke været den fornødne opmærksomhed på offentlighedsloven og forvaltningsloven – måske – eller i hvert fald offentlighedsloven, i den her konkrete situation. Det er selvfølgelig stærkt beklageligt, siger stabs- og borgerservicechef i Middelfart Kommune, Martin Albertsen.